“Ahora es el partido de Trump”: la transformación del Partido Republicano para abrazar al movimiento MAGA

Atlanta - Amy Kremer, una de las primeras líderes del Tea Party, apoyó a Donald Trump para presidente en 2016. Se postuló para el Congreso por Georgia en 2017 y obtuvo menos del 1% de los votos en las primarias republicanas.

En 2021, organizó la manifestación cerca de la Casa Blanca que tuvo lugar horas antes de que cientos de partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por su derrota ante el demócrata Joe Biden.

Cuando los votantes devolvieron a Trump al poder en 2024, Kremer destituyó a un incondicional conservador para convertirse en miembro del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés). Esta semana en Atlanta, utilizó ese puesto para ayudar a elegir a un nuevo presidente del partido, Joe Gruters, de Florida. Es otro de los partidarios originales de Trump que ha sido descrito por el presidente como un “guerrero MAGA”, en referencia al movimiento “Make America Great Again”.

“Nunca pensé que estaría sentada aquí para algo así”, dijo Kremer. “Ahora es el partido de Trump”.

Los presidentes en funciones suelen elegir a los líderes de su partido a nivel nacional. Pero el RNC actual, con activistas de base como Kremer y un líder como Gruters, demuestra lo mucho que han cambiado los republicanos con respecto al Gran Partido Republicano controlado por el establishment, y ahora reflejan a Trump y su nacionalismo populista.

Casi una docena de entrevistas con miembros del RNC revelaron una afinidad por el presidente que describieron como más profunda que la que sentían por sus predecesores. Insisten en que la remodelación de la economía, el gobierno federal y el papel de Estados Unidos en el mundo por parte de Trump se han demorado demasiado, y confían en que sus luchas políticas no condenarán al partido en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Describieron una relación fluida entre la Casa Blanca y la maquinaria del partido, y mejor que durante el primer mandato de Trump. Quizás lo más notable es que argumentaron que la identidad “America First” y MAGA de los republicanos no se trata simplemente de la marca carismática de Trump, sino más bien de la evidencia de un movimiento que es anterior a su presidencia y perdurará.

“Cuando ves a la gente de la clase trabajadora que compró esto, fue de verdad. No fue algo pasajero”, dijo el presidente republicano de Nevada, Michael McDonald. “Trump trajo algo que necesitaba despertar al partido, y lo hizo. Y nunca volverá atrás”.

Trump no empezó como un hombre del Partido Republicano.

Kremer asumió su escaño en el RNC cuando el partido se reunió en la convención de 2024 en Milwaukee. Fue una de los casi cuatro docenas de nuevos miembros de los 168 escaños. Otros 21 nuevos miembros se unieron al comité en Atlanta.

“Todo eso es MAGA”, dijo.

McDonald, de Nevada, fue elegido en 2011 y ahora es el presidente del partido estatal republicano con más años de servicio. Se rió cuando se le preguntó sobre la dinámica del partido durante la primera campaña y presidencia de Trump.

“Teníamos gente dentro del Partido Republicano tirándonos canicas a los pies”, dijo McDonald, quien fue acusado como falso elector después de las elecciones de 2020, acusado de conspirar para mantener a Trump en la Casa Blanca incluso después de que perdiera Nevada ante Biden. Un juez de Nevada desestimó el caso el año pasado.

El secretario de Estado del segundo mandato de Trump, Marco Rubio, era senador por Florida y uno de los rivales de Trump en las primarias de 2016. En esa campaña, Rubio había llamado al aspirante a presidente un “estafador”. En la convención del Partido Republicano de ese año, otro candidato, el senador por Texas Ted Cruz, ignoró el protocolo al no respaldar explícitamente a Trump.

La ruptura inicial de Trump con el partido pareció una desventaja después de que derrotó a la demócrata Hillary Clinton. Un forastero de Washington, no tuvo más remedio que construir un Ala Oeste y un poder ejecutivo que incluyera a muchos republicanos que no eran verdaderos creyentes.

Su primer jefe de gabinete, Reince Priebus, dirigió el RNC mientras Trump se postulaba para presidente y había tratado con los pesos pesados del Partido Republicano que querían bloquear la nominación de Trump. La primera presidenta del RNC de Trump fue Ronna Romney McDaniel, sobrina del candidato republicano de 2012, Mitt Romney, quien había advertido públicamente contra la elección de Trump.

En el cargo, Trump se apoyó en su capacidad para controlar los ciclos de noticias y las narrativas. En gran medida ignoró la mecánica del partido y no participó íntimamente en la campaña de mitad de mandato de 2018, cuando los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

De todos modos, surgieron nuevas caras amigables con Trump.

La gente cercana a Trump sentó las bases a largo plazo a pesar de su aparente desapego del partido.

McDonald dijo que los leales Steven Bannon, David Bossie, Susie Wiles, quien es la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, y otros ayudaron a construir la infraestructura a nivel estatal y a reclutar candidatos para el liderazgo del partido estatal, los escaños del RNC y los cargos de votación.

Otros recién llegados surgieron por su cuenta, inspirados por Trump.

“Hablo en nombre de toda una generación que estaba frustrada por el statu quo y por ser políticamente correcta”, dijo John Wahl, el presidente del partido de Alabama. En 2021, se convirtió en el presidente del Partido Republicano más joven a nivel nacional a los 34 años.

Wahl sucedió a Terry Lathan, quien había sido un leal soldado del partido para candidatos que iban desde moderados como el senador por Arizona John McCain hasta intrusos del partido como Trump. Sin embargo, en 2023, una vez que estuvo fuera del cargo y libre de elegir a un candidato presidencial republicano en las primarias, respaldó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en lugar de a Trump. Lathan no asistió a la convención de nominación de Trump en 2024 en Milwaukee.

Bryan Miller, quien fue elegido para dirigir el Partido Republicano de Wyoming este año, apoyó a Trump en las primarias de 2016, no mucho después de que Miller se retirara de la Fuerza Aérea y se uniera al liderazgo del comité del Partido Republicano de su condado. Recuerda haber visto a la republicana de más alto perfil de su estado, entonces representante de Estados Unidos, Liz Cheney, ayudar a dirigir el comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Ella respaldó a la demócrata Kamala Harris en lugar de a Trump en 2024.

Miller dijo que “no lo habría creído” si le hubieran dicho hace una década que se convertiría en presidente del estado y que Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, sería rechazada entre los republicanos de Wyoming.

La unidad de “America First” anula cualquier desacuerdo.

La lealtad a Trump no significa que haya una armonía completa entre los republicanos.

Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida y exayudante de Rubio, coincidió en que algunos republicanos todavía prefieren la ortodoxia conservadora en el comercio mundial y las alianzas internacionales. Pero dijo que Trump habla a la ira de los votantes por una economía desigual y que el enfoque de confrontación de Trump hacia otras naciones no es diferente de cómo el presidente conduce la política interna.

“Ahora la gente sabe que su estilo de lucha combativo es lo que gana las elecciones”, dijo Power.

Miller señaló a las tropas de la Guardia Nacional en las calles del Distrito de Columbia y reconoció las preguntas sobre el uso del poder militar federal armado para vigilar una ciudad estadounidense.

“Estoy de acuerdo con ello, siempre y cuando permanezcamos dentro de los límites de la ley, tal como está establecido” para que el personal militar esté “solo en funciones de apoyo”, dijo.

Kremer, quien una vez criticó la reforma de salud del presidente Barack Obama como un destructor del presupuesto, dijo que sabe que las nuevas exenciones fiscales y los recortes de gastos impulsados por Trump están destinados a agregar billones de dólares a la deuda de la nación.

“No hay otra persona que deporte a los ilegales y cierre la frontera”, dijo. “Es el costo de oportunidad. Sabes que va a gastar más. No estoy de acuerdo con ello, pero sé que no se puede tener todo”.

El propio Trump ha aprendido algo de ese mismo pragmatismo de resultados en lo que respecta al partido.

Durante su campaña de 2024, Trump expulsó a McDaniel del RNC. Nombró a su nuera Lara Trump y a Michael Whatley de Carolina del Norte como copresidentes del partido. Ahora, Whatley es la elección de Trump para el Senado de Estados Unidos en Carolina del Norte, y Gruters está liderando el RNC.

El vicepresidente JD Vance preside las operaciones financieras del RNC en un vínculo inusualmente de alto rango entre la Casa Blanca y el aparato de recaudación de fondos del partido.

Y con casi cada nueva rotación en todo el organigrama del partido, la balanza se inclina aún más en la dirección de Trump.