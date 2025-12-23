Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Al menos 5 muertos en choque de avión de la Armada de México en Texas

Cuatro de las personas a bordo eran miembros de la Marina y cuatro eran civiles, incluyendo un niño

23 de diciembre de 2025 - 10:25 PM

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque. (Jennifer Reynolds)
Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, Texas causando la muerte de al menos cinco personas, informaron funcionarios.

Cuatro de las personas a bordo eran miembros de la Marina y cuatro eran civiles, incluyendo un niño, indicó la Marina de México en una declaración a The Associated Press. No estaba claro por el momento cuáles de ellos fallecieron.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que cinco personas habían muerto en el choque y que la causa del accidente está bajo investigación.

El choque ocurrió el lunes por la tarde cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unas 50 millas al sureste de Houston.

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un “accidente”. Prometió investigar la causa del siniestro.

La Marina está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, señaló la dependencia en una publicación en X.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han llegado al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque.

“La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible”, dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

Galveston es una isla que es un popular destino de playa.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Batiste indicó que alrededor de las 2:30 p.m. del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente a media milla. Se prevé que las condiciones de niebla persistan hasta la mañana del martes.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
