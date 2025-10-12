Opinión
12 de octubre de 2025
89°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos cuatro muertos y veinte heridos tras tiroteo en un bar en Carolina del Sur

Es la segunda balacera masiva que tiene lugar este fin de semana en Estados Unidos

12 de octubre de 2025 - 1:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de varias patrullas en una escena.
Las autoridades están investigando a “una persona de interés” y la pesquisa continúa en curso. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Un tiroteo en un bar en Carolina del Sur (EE.UU.) en la madrugada del domingo dejó al cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades locales.

RELACIONADAS

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a “una persona de interés” y la pesquisa continúa en curso.

El incidente tuvo lugar sobre la 1:00 a.m. en la isla de Santa Helena, sobre las costas de Carolina del Sur, en el bar Willie’s Bar and Grill.

“Cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas”, detalló el sheriff en un comunicado.

El de hoy es el segundo tiroteo masivo que tiene lugar este fin de semana en Estados Unidos. El país ha registrado al menos 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

Tags
Breaking NewsCarolina del SurTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
