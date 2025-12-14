Al menos dos personas murieron en incidente con tirador activo en la Universidad Brown
Las autoridades también indicaron que ocho personas permanecen en condición crítica, pero estables
13 de diciembre de 2025 - 6:09 PM
Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown, ocurrido el segundo día de los exámenes finales, dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas, quienes se encontraban en condición crítica pero estables el sábado, informó el alcalde de Providence. La universidad de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo y exhortó a estudiantes y empleados a resguardarse.
La Policía no divulgó de inmediato detalles sobre el número de víctimas, sus condiciones ni las circunstancias del tiroteo.
Funcionarios universitarios informaron inicialmente a estudiantes y personal que había un sospechoso bajo custodia, pero luego aclararon que ese no era el caso y que la Policía continuaba la búsqueda de uno o más sospechosos, según alertas emitidas a través del sistema de notificaciones de emergencia de Brown.
“Todavía estamos recibiendo información sobre lo que está ocurriendo, pero le estamos diciendo a la gente que cierre con llave sus puertas y se mantenga alerta”, dijo el concejal de Providence John Goncalves, cuyo distrito incluye el campus de Brown. “Como exalumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta área, estoy desconsolado. Mi corazón está con todas las familias y las personas que han sido impactadas”.
We are very sorry to share that we have confirmed reports of two deceased victims from the active shooting situation at the Barus & Holley engineering building. There are eight additional victims in critical, but stable condition at the hospital. There remains a shelter in place…— Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025
El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería de la universidad y el departamento de física. Según el sitio web de la universidad, el edificio incluye más de 100 laboratorios, decenas de salones de clase y oficinas.
Exámenes de diseño de ingeniería se estaban llevando a cabo en el edificio cuando ocurrió el tiroteo.
El presidente Donald Trump dijo a última hora de la tarde que fue informado sobre el tiroteo.
“¡Que Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”, expresó en su red social.
Multiple shot in the area of Brown University. This is an active investigation. Please shelter in place or avoid the area until further notice.— Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025
Se exhortó a los estudiantes a permanecer resguardados mientras la Policía respondía a la escena, y se le indicó a las personas que evitaran el área. Un oficial de policía advirtió a los medios que se cubrieran dentro de sus vehículos porque el área seguía siendo una escena activa.
Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.
Our @FBI and @ATFHQ agents are on the scene of the tragic shooting at Brown University in Rhode Island.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 13, 2025
Please pray for all involved.
La Policía estaba investigando activamente y aún recopilaba información de la escena, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence. El FBI informó que estaba asistiendo en la respuesta.
Brown es una institución privada con aproximadamente 7,300 estudiantes de pregrado y más de 3,000 estudiantes graduados. El sábado fue el segundo día de exámenes finales del semestre de otoño.
