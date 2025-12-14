Al menos dos personas murieron en incidente con tirador activo en la Universidad Brown

Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown, ocurrido el segundo día de los exámenes finales, dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas, quienes se encontraban en condición crítica pero estables el sábado, informó el alcalde de Providence. La universidad de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo y exhortó a estudiantes y empleados a resguardarse.

La Policía no divulgó de inmediato detalles sobre el número de víctimas, sus condiciones ni las circunstancias del tiroteo.

Funcionarios universitarios informaron inicialmente a estudiantes y personal que había un sospechoso bajo custodia, pero luego aclararon que ese no era el caso y que la Policía continuaba la búsqueda de uno o más sospechosos, según alertas emitidas a través del sistema de notificaciones de emergencia de Brown.

“Todavía estamos recibiendo información sobre lo que está ocurriendo, pero le estamos diciendo a la gente que cierre con llave sus puertas y se mantenga alerta”, dijo el concejal de Providence John Goncalves, cuyo distrito incluye el campus de Brown. “Como exalumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta área, estoy desconsolado. Mi corazón está con todas las familias y las personas que han sido impactadas”.

El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería de la universidad y el departamento de física. Según el sitio web de la universidad, el edificio incluye más de 100 laboratorios, decenas de salones de clase y oficinas.

Exámenes de diseño de ingeniería se estaban llevando a cabo en el edificio cuando ocurrió el tiroteo.

El presidente Donald Trump dijo a última hora de la tarde que fue informado sobre el tiroteo.

“¡Que Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”, expresó en su red social.

Se exhortó a los estudiantes a permanecer resguardados mientras la Policía respondía a la escena, y se le indicó a las personas que evitaran el área. Un oficial de policía advirtió a los medios que se cubrieran dentro de sus vehículos porque el área seguía siendo una escena activa.

Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.

La Policía estaba investigando activamente y aún recopilaba información de la escena, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence. El FBI informó que estaba asistiendo en la respuesta.