Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal. La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump.

“Los miembros del Congreso no están por encima de la ley y no pueden entrar ilegalmente en instalaciones de detención. Si estos miembros hubieran solicitado un recorrido, habríamos facilitado uno”, dijo McLaughlin.

En un video del altercado compartido con The Associated Press, se puede escuchar a un funcionario federal con una chamarra con el logo de Investigaciones de Seguridad Nacional diciéndole a Baraka que no podía unirse a un recorrido por la instalación porque “usted no es un miembro del Congreso”.