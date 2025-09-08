Opinión
8 de septiembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alerta en Maine por garrapata invasora: el avistamiento más al noreste que se ha registrado

La longicornio asiática puede transmitir enfermedades como fiebre maculosa y se ha extendido a más de 20 estados desde 2017

8 de septiembre de 2025 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Garrapata asiática: ¡Alerta en la isla! Conoce sobre esta especie invasora. (Griffin Dill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Portland — Investigadores han confirmado la presencia de una especie invasora de garrapata en Maine por primera vez, lo que marca el punto más al noreste de Estados Unidos donde se ha descubierto la plaga.

La Universidad de Maine y funcionarios estatales de conservación dijeron el lunes que confirmaron la presencia de la garrapata longicornio asiática en el estado en julio. La garrapata es originaria del este de Asia, donde es capaz de propagar infecciones transmitidas por garrapatas, como la fiebre maculosa.

La garrapata se confirmó por primera vez en Estados Unidos en Nueva Jersey en 2017 y desde entonces se ha extendido a más de 20 estados, agrupándose principalmente en torno al tercio oriental del país. No se sabe con certeza cómo llegó la garrapata al país, pero funcionarios de salud pública han dicho que las posibles vías de entrada incluyen mascotas y ganado.

“Este descubrimiento subraya la importancia crítica de la vigilancia continua de garrapatas en Maine”, dijo Griffin Dill, director del UMaine Extension Tick Lab. “Si bien esto parece ser un caso aislado, estamos monitoreando de cerca la situación y coordinando con socios estatales y federales”.

El espécimen de garrapata aún no era adulto y fue recolectado en la parte sur del estado, dijo el laboratorio en un comunicado. El seguimiento de la vigilancia no reveló ningún espécimen adicional en los alrededores, dijo el laboratorio.

Las garrapatas longicornio asiáticas se alimentan de numerosos animales, incluido el ganado y los humanos. Representan un desafío para las autoridades de control de plagas porque las garrapatas hembras de la especie pueden reproducirse sin aparearse, lo que significa que un solo individuo puede crear una infestación, dijo el laboratorio. El espécimen encontrado en Maine aún no podía reproducirse porque era juvenil, dijo el laboratorio.

Todavía se están realizando investigaciones para determinar la capacidad de la especie de garrapata para propagar patógenos en Maine y en otros lugares de Estados Unidos, dijo el laboratorio. Las garrapatas son una importante preocupación de salud pública en el noreste de Estados Unidos, donde otra especie, la garrapata de patas negras o de venado, propaga la enfermedad de Lyme.

Mientras tanto, el público puede prevenir las picaduras de garrapatas tomando medidas como realizar controles rigurosos, evitar la vegetación demasiado crecida y usar ropa protectora, dijeron funcionarios de salud pública. Para obtener más información sobre la prevención de picaduras de garrapatas, visite el sitio web de los CDC.

Breaking NewsgarrapatasMaine
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
