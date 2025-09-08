Alerta en Maine por garrapata invasora: el avistamiento más al noreste que se ha registrado

Portland — Investigadores han confirmado la presencia de una especie invasora de garrapata en Maine por primera vez, lo que marca el punto más al noreste de Estados Unidos donde se ha descubierto la plaga.

La Universidad de Maine y funcionarios estatales de conservación dijeron el lunes que confirmaron la presencia de la garrapata longicornio asiática en el estado en julio. La garrapata es originaria del este de Asia, donde es capaz de propagar infecciones transmitidas por garrapatas, como la fiebre maculosa.

La garrapata se confirmó por primera vez en Estados Unidos en Nueva Jersey en 2017 y desde entonces se ha extendido a más de 20 estados, agrupándose principalmente en torno al tercio oriental del país. No se sabe con certeza cómo llegó la garrapata al país, pero funcionarios de salud pública han dicho que las posibles vías de entrada incluyen mascotas y ganado.

“Este descubrimiento subraya la importancia crítica de la vigilancia continua de garrapatas en Maine”, dijo Griffin Dill, director del UMaine Extension Tick Lab. “Si bien esto parece ser un caso aislado, estamos monitoreando de cerca la situación y coordinando con socios estatales y federales”.

El espécimen de garrapata aún no era adulto y fue recolectado en la parte sur del estado, dijo el laboratorio en un comunicado. El seguimiento de la vigilancia no reveló ningún espécimen adicional en los alrededores, dijo el laboratorio.

Las garrapatas longicornio asiáticas se alimentan de numerosos animales, incluido el ganado y los humanos. Representan un desafío para las autoridades de control de plagas porque las garrapatas hembras de la especie pueden reproducirse sin aparearse, lo que significa que un solo individuo puede crear una infestación, dijo el laboratorio. El espécimen encontrado en Maine aún no podía reproducirse porque era juvenil, dijo el laboratorio.

Todavía se están realizando investigaciones para determinar la capacidad de la especie de garrapata para propagar patógenos en Maine y en otros lugares de Estados Unidos, dijo el laboratorio. Las garrapatas son una importante preocupación de salud pública en el noreste de Estados Unidos, donde otra especie, la garrapata de patas negras o de venado, propaga la enfermedad de Lyme.