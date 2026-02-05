Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Archivos de Jeffrey Epstein plagados de desnudos sin censura y nombres de víctimas

A pesar de los esfuerzos de redacción se dejan al descubierto desnudos sin censura, nombres de víctimas y datos privados

5 de febrero de 2026 - 9:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un documento incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el lunes 2 de febrero de 2026, muestra un diagrama elaborado por el FBI en el que se intenta trazar la red de víctimas de Epstein y la cronología de sus presuntos abusos. (Jon Elswick)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Fotos de desnudos. Nombres y rostros de víctimas de abusos sexuales. Números de cuentas bancarias y de Seguro Social a la vista de todos.

Todo esto aparecía en la montaña de documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) como parte de su esfuerzo por cumplir con una ley que le obliga a abrir sus archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein.

Esa ley pretendía preservar importantes protecciones de la intimidad de las víctimas de Epstein. Sus nombres debían aparecer tachados en los documentos. Sus rostros y cuerpos debían aparecer ocultos en las fotos.

Sin embargo, los errores se han multiplicado. Un estudio de The Associated Press y otras organizaciones de noticias ha encontrado innumerables ejemplos de redacciones descuidadas, incoherentes o inexistentes que han revelado información privada sensible.

La foto de una chica que era menor de edad cuando fue contratada para dar masajes sexualizados a Epstein en Florida aparecía en un gráfico de sus presuntas víctimas. Los informes policiales con los nombres de varias de sus víctimas, incluidas algunas que nunca han dado un paso al frente para identificarse públicamente, se publicaron sin ningún tipo de redacción.

A pesar de los esfuerzos del DOJ por subsanar los descuidos, el miércoles por la noche seguía en el sitio la foto de una mujer en topless, con la cara a la vista.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Algunos acusadores y sus abogados pidieron esta semana al DOJ que retirara la página web y nombrara un supervisor independiente para evitar nuevos errores.

Un juez programó una vista para el miércoles en Nueva York sobre el asunto, pero la canceló después de que uno de los abogados de las víctimas citara avances en la resolución de los problemas. Pero esa abogada, Brittany Henderson, dijo que seguían sopesando “todas las posibles vías de recurso” para abordar el daño “permanente e irreparable” causado a algunas mujeres.

“El fallo no es meramente técnico”, declaró el miércoles. “Es un fracaso a la hora de salvaguardar a seres humanos a los que nuestro gobierno prometió protección. Hasta que no se redacten adecuadamente todos los documentos, ese fracaso continuará.”

Annie Farmer, que dijo que tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por Epstein y su confidente, Ghislaine Maxwell, dijo que aunque su nombre ya se había hecho público anteriormente, otros detalles que prefería que se mantuvieran en privado, como su fecha de nacimiento y su número de teléfono, se revelaron erróneamente en los documentos.

“En este momento, lo que más me enfada es la forma en que se ha desarrollado todo”, declaró a NBC News. “El hecho de que se haya hecho de una manera tan más allá de descuidada, donde la gente ha estado en peligro a causa de ello, es realmente horrible”.

Gobierno defiende su labor de redacción

El DOJ ha achacado los problemas a errores técnicos o humanos y ha dicho que ha retirado muchos de los materiales problemáticos y está trabajando para volver a publicar versiones debidamente redactadas.

La tarea de revisar y tachar millones de páginas de registros tuvo lugar en un plazo de tiempo comprimido. El presidente Donald Trump firmó la ley que exigía la divulgación de los documentos el 19 de noviembre. Esa ley daba al DOJ solo 30 días para publicar los archivos. No cumplió ese plazo, en parte porque dijo que necesitaba más tiempo para cumplir con las protecciones de privacidad.

Cientos de abogados fueron apartados de sus tareas habituales, incluida la supervisión de causas penales, para intentar completar la revisión de documentos, hasta el punto de que al menos un juez de Nueva York se quejó de que estaba retrasando otros asuntos.

La base de datos, que está publicada en el sitio web del Departamento de Justicia, representa la mayor divulgación de archivos hasta la fecha en las investigaciones de años sobre Epstein, quien se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Plagados de redacciones incompletas

Los periodistas de Associated Press que analizan los documentos han encontrado hasta ahora múltiples ejemplos de nombres y otros datos personales de víctimas potenciales revelados.

También han encontrado muchos casos de redacciones excesivamente celosas.

En un recorte de prensa incluido en el expediente, el Departamento de Justicia aparentemente tachó el nombre “José” del pie de foto que describía un belén en una iglesia de California. “Un belén que representa a Jesús, María y (ELIMINADO)”, decía.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

En un correo electrónico publicado en los archivos, aparecía redactado el nombre de un perro: “Me he pasado una hora paseando a (ELIMINADO) y otra bañándola, secándola y cepillándola. Espero que huela mejor”.

El DOJ ha declarado que el personal encargado de preparar los archivos para su publicación recibió instrucciones de limitar las redacciones únicamente a la información relacionada con las víctimas y sus familiares, aunque en muchos documentos se tacharon los nombres de muchas otras personas, incluidos abogados y personalidades públicas.

Imágenes sin censura

El DOJ ha manifestado su intención de tachar cualquier parte de una foto en la que aparezcan desnudos, así como cualquier foto de mujeres que pudiera mostrar a una víctima.

En algunas fotos revisadas por The AP, esas redacciones ocultaban los rostros de las mujeres, pero dejaban al descubierto gran parte de su piel desnuda de una forma que probablemente las avergonzaría de todos modos. Las fotos mostraban a mujeres identificables probándose ropa en probadores de tiendas de ropa o descansando en trajes de baño.

Una serie de más de 100 imágenes de una mujer joven estaban casi todas oscurecidas, salvo la última, en la que se veía toda su cara.

Breaking NewsJeffrey EpsteinTráfico sexualTrata humanaMenores de edadAgresión sexualDepartamento de Justicia de Estados UnidosDonald Trump
