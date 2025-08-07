Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan a mujer que fingió ser enfermera y atendió a 4,000 pacientes en Florida

Usó el número de licencia de otra persona y hasta presentó documentación falsa

7 de agosto de 2025 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer había trabajado durante un año y medio como enfermera en un hospital de la localidad, hasta que fue despedida en enero de 2025. (FAZRY ISMAIL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, arrestaron a una mujer acusada de ejercer ilegalmente como enfermera durante más de un año, periodo durante el que trató a más de 4,000 pacientes gracias a una licencia robada, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler (FCSO, por sus siglas en inglés).

RELACIONADAS

Según el comunicado, Autumn Bardisa, de 29 años y residente en la ciudad de Palm Coast, fue arrestada en su domicilio el pasado martes después de haber tratado a 4,486 personas entre junio de 2024 y enero de 2025 “a pesar de nunca haber tenido una licencia válida de enfermería”.

La mujer había trabajado durante un año y medio como enfermera en un hospital de la localidad, hasta que fue despedida en enero de 2025, cuando las autoridades hospitalarias la acusaron de haber utilizado el número de licencia de otra persona y presentado documentación falsa para ser empleada.

Durante el proceso de selección, Bardisa indicó que era una enfermera bajo la categoría “education first”, lo que significa que había completado sus estudios, pero todavía no contaba con licencia nacional para ejercer, y más adelante alegó haber superado el examen nacional y proporcionó un número de licencia que pertenecía a otra enfermera del mismo nombre de pila, Autumn, pero con distinto apellido.

Aunque cuando el hospital solicitó una copia del acta de matrimonio que justificara el cambio de apellido, Bardisa nunca la entregó, según el comunicado.

Finalmente, fue uno de sus compañeros quien verificó su licencia y emitió una alerta al hospital, que confirmó la falsedad de la documentación.

El alguacil Rick Staly calificó el caso como “uno de los más perturbadores fraudes médicos” que había investigado, y añadió que Bardisa “puso potencialmente en riesgo la vida de miles de personas”.

Bardisa se encuentra actualmente en el centro penitenciario del condado, donde permanece bajo una fianza de $70,000, a la espera de su comparecencia ante un juez el próximo 2 de septiembre.

Tags
Breaking NewsFloridaEnfermeros
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: