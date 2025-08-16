Opinión
16 de agosto de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arresto en vivo: influencer que alertaba sobre redadas migratorias es detenida en Estados Unidos

La creadora de contenido Tatiana Martínez fue arrestada el viernes en presencia de varios de sus seguidores

16 de agosto de 2025 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO – Un agente de deportación de Operaciones de Detención y Remoción de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York realiza una sesión informativa previa a una operación matutina, el martes 17 de diciembre de 2024, en el barrio del Bronx en Nueva York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) (Julia Demaree Nikhinson)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La creadora de contenido, Tatiana Martínez, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Esto ocurrió el pasado 15 de agosto de 2025, cuando varios testigos que se encontraban en el lugar comenzaron a reportar lo que estaba sucediendo con la joven influencer.

Tatiana Martínez, quien cuenta con más de 30,000 seguidores en su cuenta de TikTok, centraba su contenido en alertar a la ciudadanía y a los manifestantes sobre las redadas del ICE, además de denunciar algunos abusos cometidos por los agentes.

En el video que circula en redes sociales, se observa a los oficiales sacando a Martínez de su Tesla mientras ella gritaba. Aunque en varias ocasiones les dijo que no se iba a resistir al arresto, ellos hicieron caso omiso.

Los agentes de ICE sujetaron a Tatiana contra el suelo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose. Testigos relataron que, minutos después, llegó la ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, donde quedó detenida.

El momento en que la influencer fue arrestada por agentes federales.
El momento en que la influencer fue arrestada por agentes federales. (El Tiempo / GDA)

Sus seguidores expresaron su inconformidad al ver la forma en la que la joven fue detenida, pues en varias ocasiones manifestó que no se iba a resistir, pero los agentes prefirieron usar la violencia.

Varios ‘influencers’ que crean el mismo tipo de contenido de Martínez mostraron su apoyo y preocupación, al considerar que ahora ya no pueden hablar con libertad sobre la situación que viven los inmigrantes en ese país.

En el lugar de los hechos, varias personas grabaron cómo el conductor de una grúa sellevó el vehículo de la joven, mientras ella era trasladada en una ambulancia al hospital.

Hasta el momento se desconoce la situación de Tatiana Martínez y en qué centro reclusorio se encuentra, lo que genera aún más precaución a sus seguidores, ya que no saben si va a ser deportada.

“Espero que estés bien”, “Acabo de ver tu arresto, espero que te encuentres bien y que pronto estés en tu casa”, “Tati, estamos contigo”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
