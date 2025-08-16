Arresto en vivo: influencer que alertaba sobre redadas migratorias es detenida en Estados Unidos

La creadora de contenido, Tatiana Martínez, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Esto ocurrió el pasado 15 de agosto de 2025, cuando varios testigos que se encontraban en el lugar comenzaron a reportar lo que estaba sucediendo con la joven influencer.

Tatiana Martínez, quien cuenta con más de 30,000 seguidores en su cuenta de TikTok, centraba su contenido en alertar a la ciudadanía y a los manifestantes sobre las redadas del ICE, además de denunciar algunos abusos cometidos por los agentes.

En el video que circula en redes sociales, se observa a los oficiales sacando a Martínez de su Tesla mientras ella gritaba. Aunque en varias ocasiones les dijo que no se iba a resistir al arresto, ellos hicieron caso omiso.

Los agentes de ICE sujetaron a Tatiana contra el suelo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose. Testigos relataron que, minutos después, llegó la ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, donde quedó detenida.

El momento en que la influencer fue arrestada por agentes federales. (El Tiempo / GDA)

Sus seguidores expresaron su inconformidad al ver la forma en la que la joven fue detenida, pues en varias ocasiones manifestó que no se iba a resistir, pero los agentes prefirieron usar la violencia.

Varios ‘influencers’ que crean el mismo tipo de contenido de Martínez mostraron su apoyo y preocupación, al considerar que ahora ya no pueden hablar con libertad sobre la situación que viven los inmigrantes en ese país.

En el lugar de los hechos, varias personas grabaron cómo el conductor de una grúa sellevó el vehículo de la joven, mientras ella era trasladada en una ambulancia al hospital.

Hasta el momento se desconoce la situación de Tatiana Martínez y en qué centro reclusorio se encuentra, lo que genera aún más precaución a sus seguidores, ya que no saben si va a ser deportada.