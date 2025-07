Aumentan las muertes por atragantamiento entre los estadounidenses de edad avanzada: ¿son estos dispositivos la solución?

El hombre de 88 años había estado cenando en un restaurante italiano de Providence, Rhode Island, en septiembre de 2019. Ahora estaba inconsciente, con un trozo de pan alojado en su tráquea. Pasaron minutos preciosos mientras los primeros en responder no podían ayudarlo con la reanimación cardiopulmonar ni con la maniobra de Heimlich.

“Recibimos muchas llamadas en la ciudad por atragantamiento, muchas de las cuales se resuelven incluso antes de que lleguen los servicios de emergencia”, agregó Palumbo. “Este fue, con mucho, el peor en el que he estado en mi carrera”.

Pero muchas personas mayores no lo hacen. Cada año, el atragantamiento se cobra la vida de más de 4,100 estadounidenses de 65 años o más. Es el grupo de edad más vulnerable, representando aproximadamente tres cuartas partes de las muertes por atragantamiento en Estados Unidos , según las estadísticas federales de salud.

El riesgo de atragantamiento se puede reducir cortando los alimentos en trozos pequeños, masticando los alimentos lentamente, bebiendo muchos líquidos con las comidas y no riendo ni hablando al mismo tiempo que se mastica y se traga.

“Es probable que las personas mayores no sean capaces de lanzarse sobre una silla o un mostrador”, dijo Arthur Lih, el fundador y director ejecutivo de LifeVac.

Los dispositivos antiatragantamiento no siempre están libres de riesgos

Algunas investigaciones sugieren que al menos ciertos dispositivos pueden lesionar la lengua o causar sangrado e hinchazón en la garganta. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene informes de que algunos productos no generaron suficiente succión y dejaron a las personas con moretones alrededor de la cara, los labios y la boca.

Los fabricantes señalan que sus productos están registrados en la FDA, pero eso no es lo mismo que un respaldo. De hecho, la agencia emitió el año pasado un aviso a los consumidores que decía que no ha aprobado los dispositivos antiatragantamiento que se venden sin receta, porque su seguridad y eficacia no han sido establecidas.