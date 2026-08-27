Avioneta cae al agua junto a un remoto pueblo costero de Alaska y sus 4 ocupantes mueren

Una avioneta que transportaba a cuatro personas se estrelló en aguas poco profundas junto a un remoto pueblo costero de Alaska el miércoles y todos sus ocupantes fallecieron, según las autoridades.

El Piper PA-24 se dirigía al aeropuerto del pequeño pueblo de Seldovia tras haber despegado de Anchorage, indicó un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Alaska. El aeródromo está a unas 136 millas (219 kilómetros) al suroeste de Anchorage.

Tras el impacto, la aeronave quedó sumergida en unos 15 pies (4.6 metros) de agua cerca de la orilla del Seldovia Slough, dijo Clint Johnson, jefe regional de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para Alaska. Los agentes tuvieron que esperar a que bajara la marea para poder llegar hasta ella.

Los agentes lograron sacar del avión los cuerpos de los cuatro personas adultas. Según el Departamento de Seguridad Pública, serán enviados a la oficina del forense y sus nombres no se harán públicos hasta que se notifique a los familiares más cercanos.

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La causa del siniestro no estaba clara por el momento.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga lo ocurrido.

Dan Sullivan, que representa a Alaska en el Senado federal, señaló que recibirá información de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y de la Administración Federal de Aviación mientras trabajan para determinar qué salió mal.

“Estas tragedias son desgarradoras e inaceptables, por lo que la seguridad de la aviación y la infraestructura en Alaska siguen siendo una de mis principales prioridades”, dijo en una publicación en Facebook.

Hace menos de una semana, otro avión se estrelló en un remoto emplazamiento militar en el oeste de Alaska y las ocho personas a bordo fallecieron. Las autoridades dijeron que el aparato estaba realizando su segunda aproximación en medio de una densa niebla y que sus pilotos no podían ver la pista de grava.

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