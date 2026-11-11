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Bebé es rescatado tras ser enterrado vivo en una jaula de perros en Carolina del Sur

El padre del menor fue arrestado por cargos de robo, aunque se investigaba si estuvo involucrado con la desaparición del infante

11 de noviembre de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Koah, quien desapareció el lunes en el condado situado justo al oeste de Columbia, fue trasladado a un hospital. Su condición no se conocía de inmediato el miércoles. (Amber Hammond)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuando se reportó la desaparición de un bebé de 11 meses en Carolina del Sur, decenas de miembros de los equipos de emergencia recorrieron el campo en busca del “niño alegre de cabello rubio rojizo” que, según informó la oficina del alguacil, había desaparecido mientras su abuela hacía unas diligencias.

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Tras un día completo de búsqueda, las autoridades encontraron tierra recién removida en un bosque no muy lejos de la residencia del abuelo del menor. Comenzaron a cavar y pronto desenterraron al pequeño Koah Sharp, quien estaba “aferrándose a la vida” tras haber sido enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, informó el alguacil.

“Ciertamente, Dios es bueno”, expresó el martes el alguacil del condado de Lexington, Jay Koon, durante una conferencia de prensa, poco después de que encontraran a Koah. “Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo que es algo bueno en el mundo de los bebés”.

El padre del menor, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado y permanecía detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo con allanamiento de morada, informó Koon. Los investigadores trabajaban con los fiscales para confirmar otros posibles cargos, añadió.

Michael Comer de 25 años y padre del infante.
Michael Comer de 25 años y padre del infante. (The Associated Press)

La toalla probablemente creó una bolsa de aire que permitió al niño respirar dentro de la jaula, indicó el alguacil. Las bajas temperaturas también pudieron haber contribuido a su supervivencia.

Koah, quien desapareció el lunes en el condado situado justo al oeste de Columbia, fue trasladado a un hospital. Su condición no se conocía de inmediato el miércoles.

“Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo”, dijo su tía abuela, Amber Hammond, a The Associated Press durante una entrevista. Ella observaba mientras sacaban al menor de la jaula.

Los agentes que registraron la residencia del abuelo encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé en el interior, pero no vieron a Comer ni al menor, informó el alguacil. Entonces comenzó la excavación.

“Era poco profundo”, dijo Koon. “Creo que, una vez que esa jaula tocó el suelo, probablemente había al menos un pie de distancia entre la parte superior de la jaula y la superficie del terreno”.

No se sabía de inmediato si Comer tenía representación legal. No se pudo encontrar un número de teléfono para contactarlo. The Associated Press envió correos electrónicos al defensor público y a los fiscales en busca de información.

Casi 100 miembros de los equipos de emergencia participaron en la búsqueda.

Las autoridades informaron que Koah estaba bajo el cuidado de la madre de Comer. Ella tuvo que salir a hacer una diligencia y dejó al niño al cuidado de Comer. Otra persona encargada de cuidarlo estaba de camino, indicó Koon.

“Cuando llegó la persona que iba a cuidar al niño, Michael ya se había ido y Koah se había ido con él”, dijo Koon.

Las grabaciones de cámaras de vigilancia de varios negocios de la zona mostraron a Comer sin el bebé durante la tarde del lunes, informó Koon. El padre fue localizado el lunes por la noche y arrestado.

Los padres de Koah “han tenido algunas situaciones” relacionadas con cargos de violencia doméstica, indicó el alguacil.

“Los niños”, dijo, “a veces quedan atrapados en medio de estas situaciones”.

Comer fue sentenciado a libertad condicional en octubre, luego de declararse culpable de cargos de violencia doméstica y alteración agravada de la paz relacionados con un arresto ocurrido en julio, según los registros judiciales del condado de Lexington disponibles en internet. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales retiraron un cargo relacionado con armas de fuego.

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