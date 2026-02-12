Cámara de Representantes vota en contra de los aranceles de Donald Trump a Canadá

Washington- La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de revocar los aranceles del presidente Donald Trump a Canadá, un raro aunque en gran medida simbólico reproche a la agenda de la Casa Blanca, ya que los republicanos se unieron a los demócratas a pesar de las objeciones del liderazgo del Partido Republicano.

El resultado, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se ha enfrentado al presidente por una política emblemática. La resolución busca poner fin a la emergencia nacional declarada por Trump para imponer los aranceles, aunque deshacer la política requeriría el apoyo del propio Trump, lo que es muy poco probable. La resolución pasa ahora al Senado.

Trump cree en el poder de los aranceles para obligar a sus socios comerciales a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero los legisladores se enfrentan al descontento de las empresas atrapadas en la guerra comercial y de los electores que se enfrentan a problemas de bolsillo y precios altos.

“La votación de hoy es simple, muy simple: ¿Votarán para reducir el coste de la vida para la familia estadounidense o mantendrán los precios altos por lealtad a una persona: Donald J. Trump?”, dijo el representante Gregory Meeks de Nueva York, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, autor de la resolución.

El momento de alto riesgo ofrece una instantánea del malestar de la Cámara con la dirección del presidente, especialmente antes de las elecciones de mitad de mandato, ya que las cuestiones económicas resuenan entre los votantes. El Senado ya ha votado a favor de rechazar los aranceles de Trump a Canadá y otros países en una muestra de descontento. Pero ambas cámaras tendrían que aprobar la reducción de aranceles y enviar la resolución a Trump para que la firme o la vete.

Trump amenazó recientemente con imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá por el acuerdo comercial propuesto por ese país con China, intensificando una disputa con el aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y el primer ministro Mark Carney.

Deserciones republicanas forzaron el voto

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó evitar este enfrentamiento.

Johnson insistió en que los legisladores esperaran a la sentencia del Tribunal Supremo en un pleito sobre los aranceles. Diseñó un complicado cambio de reglas para evitar la acción en el pleno. Pero la estrategia de Johnson se derrumbó a última hora del martes, cuando los republicanos se retiraron durante una votación de procedimiento para garantizar que la medida demócrata pudiera avanzar.

“Las políticas comerciales del presidente han sido muy beneficiosas”, había dicho Johnson, republicano. “Y creo que el sentimiento es que dejemos un poco más de margen para que esto se resuelva entre el poder ejecutivo y el judicial”.

A última hora de la tarde del martes, se pudo ver a Johnson hablando con legisladores republicanos reticentes mientras el equipo de liderazgo del Partido Republicano luchaba por conseguir apoyos durante una larga votación de procedimiento, pero los números se alinearon en su contra.

“Estamos decepcionados por lo que ha hecho la gente”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles por la mañana. “El presidente se asegurará de que no deroguen sus aranceles”.

Terminar con la emergencia de Trump

La resolución presentada por Meeks pondría fin a la emergencia nacional que Trump declaró hace un año como una de sus órdenes ejecutivas.

La administración alegó que el flujo de drogas ilícitas procedentes de Canadá constituye una amenaza inusual y extraordinaria que permite al presidente imponer aranceles a los productos importados al margen de los términos del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Brian Mast, de Florida, afirmó que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos es una grave emergencia nacional y que la política debe mantenerse.

“Seamos claros de nuevo sobre lo que es y lo que no es esta resolución. No es un debate sobre aranceles. Se puede hablar de ellos, pero en realidad no es eso”, dijo Mast. “Se trata de los demócratas tratando de ignorar que hay una crisis de fentanilo”.

Los expertos afirman que el fentanilo producido por los cárteles en México se introduce de contrabando en Estados Unidos principalmente por los pasos terrestres de California y Arizona. El fentanilo también se fabrica en Canadá y se introduce de contrabando en Estados Unidos, pero en mucha menor medida.

Divididos entre Trump y los aranceles

Antes de la votación, algunos legisladores republicanos de base expresaron su malestar por las opciones que se avecinan, ya que los demócratas -y algunos republicanos renegados- insistieron a sus colegas en la necesidad de flexibilizar su poder como poder legislativo en lugar de ceder tanto poder al presidente para que asuma la autoridad sobre la política comercial y arancelaria.

El representante Don Bacon, republicano por Nebraska, dijo que no le convencía el llamamiento de Johnson a esperar hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie sobre la legalidad de los aranceles de Trump.

“¿Por qué el Congreso no se vale por sí mismo y dice que somos un poder independiente?”, dijo Bacon. “Deberíamos defender a nuestras autoridades. Espero que el Tribunal Supremo lo haga, pero si no lo hacemos, qué vergüenza”.

Bacon, que se jubila en lugar de enfrentarse a la reelección, también argumentó que los aranceles son una mala política económica.

Otros republicanos dijeron que todavía estaban decidiendo después de que el gambito de Johnson - que habría puesto en pausa los días naturales para evitar que la medida salga adelante - fue rechazado.

“Al final del día, vamos a tener que apoyar a nuestro presidente”, dijo el representante Keith Self, republicano de Texas.