Casa Blanca crea un “salón de la vergüenza” para los medios de comunicación

Nueva York - La Casa Blanca del presidente Donald Trump está asumiendo el papel de crítica de los medios de comunicación y pidiendo ayuda a los “estadounidenses de a pie”.

Durante el fin de semana de Acción de Gracias, la Casa Blanca puso en marcha un portal web que, según afirma, pondrá de relieve la parcialidad de los medios de comunicación, señalando al Boston Globe, CBS News y The Independent como sus primeros “delincuentes mediáticos de la semana”.

Es la última arruga en la lucha contra lo que Trump, ya en su primer mandato, calificó de “noticias falsas”. El presidente republicano ha llevado a los tribunales a medios como CBS News y The Wall Street Journal por su cobertura, está luchando contra The Associated Press en los tribunales sobre el acceso a los medios de comunicación y se ha movido para desmantelar los medios de comunicación gestionados por el gobierno como Voice of America.

PUBLICIDAD

Trump también ha protagonizado ataques personales, el mes pasado dijo en solitario “tranquila, cerdita” a una reportera que le interrogaba en el Air Force One, llamó a una periodista de The New York Times “fea, tanto por dentro como por fuera” y dijo públicamente a una periodista de ABC News que era “una reportera terrible.”

“Sinceramente, es abrumador estar al tanto de todo y tener que defenderse constantemente de estas noticias falsas y estos ataques”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt, que calificó el nuevo portal web de intento de responsabilizar a los periodistas.

Tras su estreno, la Casa Blanca pidió voluntarios que enviaran sus propios ejemplos de parcialidad de los medios. “Los llamados ‘periodistas’ han hecho imposible identificar cada historia falsa o engañosa, por lo que la ayuda del pueblo estadounidense es esencial”, dijo la oficina de prensa de Trump.

Devorando los medios como patatas fritas calientes

A pesar de los ataques, Axios escribió esta semana que los principales medios de comunicación están terminando el año tan “dominantes como siempre” a la hora de captar la atención del presidente y marcar la agenda de Washington, citando como ejemplo la información de The Washington Post sobre los ataques militares contra barcos con presuntos narcotraficantes.

La ironía es que Trump se relaciona con los periodistas a un nivel que no ha visto con ningún otro presidente en toda su vida, dijo el director ejecutivo de Axios, Jim VandeHei, coautor del informe con Mike Allen.

“Siempre se ha quejado de los medios y de la prensa”, dijo VandeHei a The Associated Press. “Engulle todo esto como si fueran patatas fritas calientes de McDonald’s. Es un consumidor masivo. Es un consumidor masivo. Lo ve, llama a los periodistas, atiende las llamadas de los periodistas. ... Ésa ha sido siempre su contradicción”.

PUBLICIDAD

Los primeros “homenajeados” de los medios de comunicación fueron criticados por las historias sobre la reacción de Trump a los legisladores demócratas que grabaron un vídeo recordando a los militares que no estaban obligados a seguir órdenes ilegales. Trump acusó a los legisladores de sedición “punible con la muerte”.

La Casa Blanca dijo que era una tergiversación decir que Trump había pedido sus ejecuciones. El portal también dijo que los medios de noticias “insinuaron subversivamente” que el presidente había emitido órdenes ilegales. Los artículos de noticias que citaron no decían específicamente si Trump había ordenado o no actividades ilegales.

El nuevo portal también contiene un “Salón de la Vergüenza” de artículos que considera injustos y una clasificación de los medios con más artículos objetados. Veintiún medios están representados, encabezados por los cinco artículos de The Washington Post. CBS News y MS NOW, la cadena antes conocida como MSNBC, tienen cuatro cada una. Ningún medio de comunicación que atraiga a los conservadores fue citado por parcialidad.

Respondió una portavoz del Post: “The Washington Post se enorgullece de su periodismo preciso y riguroso”.

El organismo de control de los medios de comunicación da la bienvenida a la empresa

La organización conservadora Media Research Center, que desde 1987 acusa a los medios de comunicación de tener un sesgo liberal, da la bienvenida a la empresa.

“Estamos satisfechos”, dijo Tim Graham, director de análisis de medios del MRC. “Es un esfuerzo más fuerte que el que han hecho antes los presidentes republicanos. Creo que todos los republicanos se dan cuenta hoy de que los medios están en el otro bando y necesitan ser identificados como del otro bando.”

PUBLICIDAD

VandeHei dijo sobre el portal: “No se me ocurre nada que me importe menos. Si quieren crear un sitio y señalar los prejuicios, estupendo. Se llama libertad de expresión. Háganlo. No creo que haya una maldita diferencia”.

Lo que es perjudicial es un bombardeo constante de afirmaciones de que lo que la gente lee en los medios es falso. “Eso hace que la gente desconfíe de la verdad, y el país sufre cuando no operamos a partir de algo parecido a una verdad común”, dijo VandeHei.

___