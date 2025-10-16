Cierre de gobierno federal podría poner en riesgo programa que brinda asistencia alimentaria

Un programa federal que proporciona asistencia alimentaria a 40 millones de personas de bajos ingresos podría estar en riesgo en noviembre si no se resuelve el cierre del gobierno para entonces.

Y en al menos algunos lugares, no se están aprobando nuevas solicitudes para el programa.

Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, un vestigio de una encarnación anterior de la ayuda alimentaria.

Aquí un vistazo a cómo están las cosas:

El programa beneficia a uno de cada ocho personas en Estados Unidos

SNAP es una parte importante de la red de seguridad social del país, tocando a casi uno de cada ocho personas en el país cada mes. Reciben beneficios en tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos.

Las otras grandes piezas de la red de bienestar social — Seguridad Social y Medicaid — deben continuar pagando beneficios durante el cierre.

Pero debido a la forma en que está financiado, SNAP es vulnerable.

En el año contable que terminó el 30 de septiembre de 2024, SNAP costó un poco más de $100,000 millones, incluyendo la mitad de los costos administrativos estatales cubiertos por los contribuyentes federales. Proporcionó un promedio de $187 al mes a 41.7 millones de personas.

Los estados fueron advertidos sobre los beneficios de noviembre

Cuando el gobierno cerró el 1 de octubre en medio de un estancamiento presupuestario en el Congreso, algunas cosas estaban claras sobre SNAP.

Una era que los beneficios continuarían durante octubre.

La otra era que no estaba claro después de eso.

El Departamento de Agricultura, que supervisa el programa, envió cartas el 10 de octubre a las agencias estatales que lo administran diciéndoles que no enviaran ciertos archivos a los contratistas que despejarían el camino para que las tarjetas EBT se cargaran al inicio de noviembre.

Diferentes estados envían esa información en diferentes momentos del mes.

Carolyn Vega, directora asociada de análisis de políticas en Share Our Strength, un grupo contra la pobreza, indicó que pausar el envío de la información ahora no significa que las tarjetas no puedan cargarse el próximo mes, con o sin la reanudación de las operaciones gubernamentales.

Pero tampoco es una buena noticia. “Las incógnitas están tendiendo en una mala dirección para noviembre”, expresó.

Encontrar dinero durante el cierre podría ser un desafío

Un acuerdo presupuestario que ponga fin al cierre también restauraría la financiación de SNAP.

A falta de eso, Vega señaló que es posible que los gobiernos estatales o federales puedan liberar dinero para cubrir la brecha. Dijo que antes de un cierre inminente en 2015, se emitieron advertencias similares y luego se revirtieron incluso antes de que el Congreso llegara a un acuerdo para mantener el gobierno en funcionamiento.

Pero debido a la cantidad de dinero involucrado, señaló, eso es un desafío. Los costos generales de SNAP son mucho mayores, por ejemplo, que el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños que ayuda a seis millones de madres de bajos ingresos, niños pequeños y padres expectantes a comprar alimentos básicos nutricionales. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado ese programa — por ahora — con 300 millones de dólares.

Hacer lo mismo para el programa más grande podría costar alrededor de $8,000 millones al mes.

Y con decenas a cientos de millones de dólares mensuales por estado, encontrar dinero estatal para cubrir los costos también podría ser difícil.

Los estados están averiguando cómo reaccionar

Más de uno de cada cinco residentes de Nuevo México recibe beneficios de SNAP, a un costo de alrededor de 90 millones de dólares al mes.

La idea de que esos beneficios desaparezcan está generando alarmas en Nuevo México. “Creo que es un daño directo a los habitantes de Nuevo México, a las comunidades de Nuevo México y a la economía de Nuevo México que es sin precedentes”, apuntó el representante estatal Nathan Small, un demócrata y presidente del comité principal de redacción del presupuesto.

Pero dijo que es demasiado pronto para decir si Nuevo México podría encontrar opciones para mitigar cualquier daño si los beneficios se cortan.

“Estamos haciendo un seguimiento”, Charles Sallee, director de la oficina de presupuesto y responsabilidad de la Legislatura, dijo a los legisladores en una audiencia el miércoles, “para verificar si los cupones de alimentos realmente se han quedado sin dinero o si esto es solo una táctica que la administración está usando en la negociación general”.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota avisó a los condados y tribus nativas americanas que no aprobaran nuevas solicitudes de SNAP después del miércoles. Y el estado se estaba preparando para decir a los beneficiarios el 21 de octubre que los beneficios no se emitirían para noviembre, a menos que hubiera cambios.

“Una interrupción en la recepción de asistencia alimentaria puede ser muy disruptiva — incluso grave — para las vidas de las familias de Minnesota”, Tikki Brown, comisionada del departamento, dijo a los funcionarios locales en la actualización.

Otros cambios en SNAP están comenzando a entrar en vigor

El cierre del gobierno no es lo único que podría cortar el acceso a SNAP.

La ley fiscal que el Congreso aprobó y Trump firmó en julio también exige cambios en el programa. Los adultos con hijos de 14 a 17 años ya no estarán exentos de un requisito de trabajo para recibir beneficios, y tampoco lo estarán las personas de 55 a 64 años.

Esas políticas están en vigor ahora, y algunas personas podrían comenzar a perder cobertura alrededor del inicio de enero.

Otro cambio en la ley vendrá en años futuros. A partir de octubre de 2026, los estados deberán asumir tres cuartas partes de los costos administrativos. El año siguiente, los estados con tasas de error de beneficios más altas deberán pagar algunos de los costos de los beneficios.