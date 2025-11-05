Cierre del gobierno de Estados Unidos se convierte en el más largo registrado

Washington — El cierre del gobierno de Estados Unidos ha entrado en su día 36, rompiendo el récord como el más largo y afectando las vidas de millones de estadounidenses con recortes de programas federales, retrasos en vuelos y trabajadores federales en todo el país sin recibir sueldo.

El presidente Donald Trump se ha negado a negociar con los demócratas sobre sus demandas para rescatar los subsidios de seguros de salud que expiran hasta que acepten reabrir el gobierno. Pero los demócratas escépticos cuestionan si el presidente republicano cumplirá su palabra, particularmente después de que la administración restringiera la ayuda alimentaria del SNAP, a pesar de las órdenes judiciales para garantizar que los fondos estén disponibles para prevenir el hambre.

Donald Trump, cuyo primer mandato en la Casa Blanca estableció el récord anterior de cierre del gobierno, se reunirá el miércoles temprano para desayunar con senadores republicanos. Pero no se han programado conversaciones con los demócratas.

“¿Por qué está sucediendo esto? Estamos en un cierre porque nuestros colegas no están dispuestos a venir a la mesa para hablar sobre una cosa simple: las primas de atención médica”, dijo la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, en un discurso a última hora de la noche.

“Detengan este desastre, vengan a la mesa, negócielo”, dijo.

Con Donald Trump en gran medida al margen, las conversaciones se han intensificado entre una coalición flexible de senadores centristas que intentan negociar el fin del estancamiento. Las expectativas son altas de que el estancamiento se rompa una vez que los resultados de las elecciones se contabilicen completamente en las carreras fuera de año del martes que fueron ampliamente observadas como un indicador del sentimiento de los votantes sobre el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Los demócratas arrasaron en contiendas clave para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, y alcalde de la ciudad de Nueva York, lo que seguramente sacudirá las evaluaciones políticas.

Pero más temprano en la tarde, los senadores demócratas salieron de una reunión privada de horas con rostros de piedra, sin un camino seguro a seguir.

“Estamos explorando todas las opciones”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, después.

Donald Trump establece otro récord de cierre.

El enfoque de Donald Trump a este cierre contrasta marcadamente con su primer mandato, cuando el gobierno estuvo parcialmente cerrado durante 35 días por sus demandas de fondos para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En ese momento, se reunió públicamente y negoció con los líderes del Congreso, pero al no poder asegurar los fondos, cedió en 2019.

Esta vez, no es solo Donald Trump quien se niega a participar en las conversaciones. Los líderes del Congreso están en un punto muerto y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, envió a los legisladores a casa en septiembre después de que aprobaran su propio proyecto de ley de financiación, negándose a seguir negociando.

Mientras tanto, la ayuda alimentaria, los fondos para el cuidado infantil e innumerables otros servicios gubernamentales están siendo seriamente interrumpidos y cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos o se espera que vengan a trabajar sin paga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, predijo que podría haber caos en los cielos la próxima semana si los controladores de tráfico aéreo no reciben otro cheque de pago. Los sindicatos presionaron a los legisladores para que reabrieran el gobierno.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, dijo que este ha sido no solo el cierre más largo, sino también “el cierre más severo registrado”.

El líder republicano ha instado a los demócratas a aceptar sus propuestas para votar sobre el tema de la atención médica y seguir negociando una solución una vez que el gobierno reabra, argumentando que nadie gana políticamente con el estancamiento.

“Los cierres son estúpidos”, dijo Thune.

Senadores buscan un acuerdo potencial.

Fundamental para cualquier final del juego será una serie de acuerdos que deberán ser confirmados no solo por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, lo cual no es del todo seguro en Washington.

En primer lugar, los senadores de ambos partidos, particularmente los miembros poderosos del Comité de Asignaciones, están presionando para garantizar que el proceso normal de financiación del gobierno en el Congreso pueda volver a encarrilarse.

La senadora Susan Collins, republicana por Maine, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, y el senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, junto con varios demócratas, incluidos los senadores Jeanne Shaheen y Maggie Hassan de New Hampshire y Chris Coons de Delaware, se encuentran entre los que están trabajando entre bastidores.

“El ritmo de las conversaciones ha aumentado”, dijo el senador Gary Peters, demócrata por Michigan, quien ha estado involucrado en las conversaciones.

Entre los objetivos está garantizar las próximas votaciones sobre un paquete más pequeño de proyectos de ley donde ya existe un acuerdo bipartidista generalizado para financiar varios aspectos del gobierno, como los programas agrícolas y los proyectos de construcción militar en las bases.

“Ciertamente creo que ese paquete de tres proyectos de ley está preparado para hacer muchas cosas buenas por el pueblo estadounidense”, dijo la senadora Katie Britt, republicana por Alabama, quien también ha estado en conversaciones.

Los costos de atención médica se disparan para millones.

Más difícil aún, un número sustancial de senadores también quiere alguna resolución al estancamiento sobre la financiación de los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que expirarán a fin de año.

Con el envío de avisos de primas de seguros, millones de estadounidenses están experimentando un impacto en los precios altísimos. Se espera que la pérdida de subsidios federales mejorados, que se implementaron durante la pandemia de COVID-19 y vienen en forma de créditos fiscales, deje a muchas personas sin poder comprar un seguro de salud.

Los republicanos son reacios a financiar el programa de atención médica, también conocido como Obamacare, sin reformas, pero se espera que negociar un compromiso con los demócratas lleve tiempo, si es que se puede llegar a un acuerdo.

Thune ha prometido a los demócratas al menos una votación sobre su propuesta de atención médica preferida, en una fecha determinada, como parte de cualquier acuerdo para reabrir el gobierno. Pero eso no es suficiente para algunos senadores, quienes ven el estancamiento de la atención médica como parte de sus preocupaciones más amplias con la dirección de Donald Trump para el país.

La Casa Blanca dice que su posición permanece sin cambios y que los demócratas deben votar para financiar el gobierno antes de que puedan comenzar las conversaciones sobre atención médica. Los funcionarios de la Casa Blanca están en estrecho contacto con los senadores republicanos que han estado hablando en voz baja con los senadores demócratas clave, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Se concedió el anonimato al funcionario para discutir la estrategia de la administración.

Las demandas de Donald Trump para terminar con el obstruccionismo no tienen éxito.

El presidente ha estado presionando a los senadores para que eliminen el obstruccionismo, la regla del Senado que requiere 60 votos para avanzar en la mayoría de la legislación, como una forma de reabrir el gobierno.

Los senadores republicanos han criticado las demandas de Donald Trump para terminar con el obstruccionismo, en una rara ruptura pública con el presidente. Thune y otros argumentan que la regla del Senado, aunque a veces es exasperante, asegura que el partido minoritario pueda ser un control sobre la administración, lo cual es importante cuando el poder cambia en Washington.

Pero en el Senado actual, donde los republicanos tienen una escasa mayoría, 53-47, los demócratas han podido bloquear el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que financiaría el gobierno, habiendo votado más de una docena de veces en contra.