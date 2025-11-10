Cinco heridos en tiroteo frente a supermercado en San Francisco

La policía investigaba el domingo después de que cinco personas resultaran heridas, una de ellas de gravedad, en un tiroteo el fin de semana frente a un supermercado en San Francisco, manifestaron autoridades.

Agentes que respondieron a los reportes de disparos alrededor de las 9 de la noche del sábado encontraron a varias víctimas cerca de un Safeway en el vecindario de Outer Richmond, según el departamento de policía de la ciudad.

Un hombre con heridas que ponen en riesgo su vida y cuatro menores con lesiones que no son graves fueron trasladados de urgencia a un hospital, indicó la policía en un comunicado.

El capitán policial Kevin Lee declaró en el lugar al periódico San Francisco Chronicle que el tiroteo se originó a partir de un pleito.

No hubo arrestos, y de momento los investigadores no divulgaron información sobre los sospechosos.

Los transeúntes salieron corriendo al escuchar balazos. Tommy Corcoran, de 19 años, le dijo al Chronicle que se escondió detrás de un tronco en el parque Golden Gate después de escuchar disparos y ver a la gente correr.

“Este tipo de violencia no representa a quiénes somos como ciudad, y nunca la toleraremos”, declaró en un comunicado el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie.