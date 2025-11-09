Trump será el primer presidente en función que asistirá a un partido de la temporada regular de la NFL desde 1978

Horas antes del partido de los Comandantes de Washington contra los Leones de Detroit el domingo, el presidente Donald Trump planificaba convertirse en el primer mandatario en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de la NFL de temporada regular, se aplicaron medidas de seguridad adicionales.

Agentes con uniformes secretos negros que los identificaban como miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos se unieron a militares, policías y otros guardias dentro y fuera del estadio Northwest. Había más vallas de lo habitual bloqueando las aceras y algunos caminos estaban restringidos.

Sólo en otras dos ocasiones un presidente acudió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo, según la liga: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en ir a un Super Bowl mientras estaba en la Casa Blanca cuando vio a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 en febrero.

Se esperaba que Trump se sentara con el propietario principal Josh Harris, el líder del grupo que compró los Comandantes a Daniel Snyder por unos 6,000 millones de dólares en 2023.

Según informó ESPN el sábado, un intermediario de la Casa Blanca ha comunicado al grupo propietario de los Comandantes que Trump quiere que el nuevo estadio del club -parte de un proyecto de casi 4,000 millones de dólares en la capital del país en el emplazamiento del que era conocido como RFK Stadium- lleve su nombre.

“Sin duda sería un nombre precioso”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo al estadio Northwest de Landover (Maryland) sería la última de una serie de apariciones de alto nivel de Trump en acontecimientos deportivos, como la Ryder Cup de golf, las 500 Millas de Daytona de automovilismo y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al presidente Trump al juego mientras celebramos a aquellos que han servido y continúan sirviendo a nuestro país”, dijo el presidente del club Commanders, Mark Clouse. “Toda la organización de los Commanders se enorgullece de participar en la iniciativa Salute to Service de toda la liga de la NFL, reconociendo la dedicación y el sacrificio de los veteranos de nuestra nación, los miembros en servicio activo y sus familias este domingo.”

Hubo fricciones entre Trump y la NFL durante su primer mandato presidencial, cuando se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar por injusticias sociales o raciales. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces quarterback de los 49ers Colin Kaepernick.