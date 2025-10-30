Comentarios de Donald Trump sobre pruebas nucleares revierten décadas de política pública de Estados Unidos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Los comentarios del presidente Donald Trump el jueves, sugiriendo que Estados Unidos reiniciará sus pruebas de armas nucleares, revierten décadas de política estadounidense con respecto a la bomba, pero se producen cuando los rivales de Washington han estado realizando sus propias pruebas atómicas y expandiendo sus arsenales.

La política de armas nucleares, que alguna vez se pensó que era una reliquia de la Guerra Fría, ha pasado cada vez más a primer plano a medida que Rusia ha hecho repetidas amenazas atómicas tanto a Estados Unidos como a Europa durante su guerra en Ucrania. Moscú también reconoció esta semana que probó un misil de crucero de propulsión nuclear y capaz, llamado Burevestnik, cuyo nombre en código es Skyfall por la OTAN, y un dron submarino con armas nucleares.

China está construyendo más silos de misiles nucleares terrestres. Mientras tanto, Corea del Norte acaba de presentar un nuevo misil balístico intercontinental que planea probar, parte de un arsenal con capacidad nuclear probablemente capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

La amenaza también está comenzando a filtrarse en la cultura popular, más recientemente con la nueva película de la directora Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite”.

¿Pero qué significan los comentarios de Trump y cómo afectarían lo que está sucediendo ahora con las tensiones nucleares? Esto es lo que hay que saber.

Los comentarios de Trump se produjeron antes de reunirse con Xi de China

Los comentarios de Trump se produjeron en una publicación en su sitio web Truth Social justo antes de reunirse con el líder chino Xi Jinping. En él, Trump señaló que otros países están probando armas y escribió: “He ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”.

La publicación del presidente planteó preguntas inmediatas. El arsenal nuclear de Estados Unidos es mantenido por el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, una agencia semiautónoma dentro de él, no el Departamento de Defensa. El Departamento de Energía ha supervisado las pruebas de armas nucleares desde su creación en 1977. Otras dos agencias antes que él, no el Departamento de Defensa, realizaron pruebas.

Trump también afirmó que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país”. Se cree que Rusia tiene 5,580 ojivas nucleares, según la Asociación de Control de Armas con sede en Washington, mientras que Estados Unidos tiene 5,225. Esas cifras incluyen las llamadas ojivas “retiradas” que esperan ser desmanteladas.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo desglosa aún más el total de ojivas, con Estados Unidos con 1,770 ojivas desplegadas y 2,591 en reserva. Rusia tiene 1,718 ojivas desplegadas y 1,930 en reserva.

Los dos países representan casi el 90% de las ojivas atómicas del mundo.

Estados Unidos realizó su última prueba nuclear en 1992

Desde el momento en que Estados Unidos llevó a cabo su detonación de bomba nuclear “Trinity”en 1945 hasta 1992, Estados Unidos detonó 1,030 bombas atómicas en pruebas, la mayor cantidad de cualquier país. Esas cifras no incluyen las dos armas nucleares que Estados Unidos usó contra Japón en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.

A 80 años del día que cambió el mundo: así fue el ataque nuclear en Hiroshima. En 1945, Estados Unidos llevaba cuatro años en guerra con Japón, tras los ataques a la base de Pearl Harbor, en 1941. Ese año, las fuerzas japonesas atacaron la base naval estadounidense en Hawái, por lo que la nación norteamericana le declaró la guerra y se involucró en la Segunda Guerra Mundial.

Las primeras pruebas estadounidenses fueron atmosféricas, pero luego se trasladaron bajo tierra para limitar la lluvia radiactiva nuclear. Los científicos han llegado a referirse a tales pruebas como “disparos”. El último de estos “disparos”, llamado Divider como parte de la Operación Julin, tuvo lugar el 23 de septiembre de 1992 en los Sitios de Seguridad Nacional de Nevada, un extenso complejo a unos 105 kilómetros (65 millas) de Las Vegas.

Estados Unidos detuvo sus pruebas por un par de razones. La primera fue el colapso de la Unión Soviética al final de la Guerra Fría. Estados Unidos también firmó el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en 1996. Sin embargo, ha habido pruebas desde el tratado: por India, Corea del Norte y Pakistán, las potencias nucleares más nuevas del mundo. El Reino Unido y Francia también tienen armas nucleares, mientras que durante mucho tiempo se ha sospechado que Israel posee bombas atómicas.

Pero en términos generales, Estados Unidos también tenía décadas de datos de pruebas, lo que le permitía utilizar modelos informáticos y otras técnicas para determinar si un arma detonaría con éxito. Todos los presidentes desde Barack Obama han respaldado los planes para modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos, cuyo mantenimiento y mejora costará casi $1 billón en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Estados Unidos confía en la llamada “tríada nuclear”: silos terrestres, bombas transportadas por aviones y misiles con punta nuclear en submarinos en el mar, para disuadir a otros de lanzar sus armas contra Estados Unidos.

Reiniciar las pruebas plantea preguntas adicionales

Si Estados Unidos reiniciara las pruebas de armas nucleares, no está inmediatamente claro cuál sería el objetivo. Los expertos en no proliferación han advertido que cualquier objetivo científico probablemente sería eclipsado por la reacción a una prueba, y posiblemente sería el pistoletazo de salida para que otras grandes potencias nucleares comiencen sus propias pruebas generalizadas.

“Reiniciar el programa de pruebas nucleares de Estados Unidos podría ser una de las acciones políticas más trascendentales que emprenda la administración de Donald Trump: una prueba de Estados Unidos podría desencadenar una cadena de eventos incontrolada, con otros países posiblemente respondiendo con sus propias pruebas nucleares, desestabilizando la seguridad global y acelerando una nueva carrera armamentista”, advirtieron los expertos en un artículo de febrero en el Boletín de Científicos Atómicos.

“El objetivo de realizar una prueba nuclear acelerada solo puede ser político, no científico. ... Le daría a Rusia, China y otras potencias nucleares rienda suelta para reiniciar sus propios programas de pruebas nucleares, esencialmente sin consecuencias políticas y económicas”.

Cualquier futura prueba de Estados Unidos probablemente tendría lugar en Nevada en los sitios de prueba, pero es probable que se necesite mucho trabajo en los sitios para prepararlos, dado que han pasado más de 30 años desde la última prueba. Una serie de diapositivas hechas para una presentación en los Laboratorios Nacionales de Los Álamos en 2018 expusieron los desafíos, señalando que en la década de 1960 la ciudad de Mercury, Nevada, en los campos de prueba, había sido la segunda ciudad más grande de Nevada.

En promedio, 20,000 personas habían estado en el sitio para organizar y prepararse para las pruebas. Esa capacidad ha disminuido en las décadas transcurridas desde entonces.