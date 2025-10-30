Donald Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas con armas nucleares

El presidente Donald Trump anunció este miércoles en su red social Truth Social que ordenó al Departamento de Defensa a reiniciar el programa de pruebas de armamento nuclear “inmediatamente”, en respuesta a las demostraciones militares realizadas recientemente por Rusia.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años", indicó en la publicación hecha a las 9:04 p.m.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Defensa a que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!“, añadió Trump.

