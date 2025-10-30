Opinión
30 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
Donald Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas con armas nucleares

El presidente hizo el anuncio en la noche del miércoles mediante una publicación en su red Truth Social

30 de octubre de 2025 - 10:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden de Donald Trump fue en respuesta a las pruebas realizadas por Rusia de un misil de crucero y de un torpedo, ambos nucleares. (Julia Demaree Nikhinson)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El presidente Donald Trump anunció este miércoles en su red social Truth Social que ordenó al Departamento de Defensa a reiniciar el programa de pruebas de armamento nuclear “inmediatamente”, en respuesta a las demostraciones militares realizadas recientemente por Rusia.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años", indicó en la publicación hecha a las 9:04 p.m.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Defensa a que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!“, añadió Trump.

El anuncio surgió luego que el presidente ruso Vladimir Putin indicó, el 26 de octubre, que llevaron a cabo pruebas del misil de crucero nuclear Burevestnik. Del mismo modo, Putin también indicó, este miércoles, que realizaron pruebas de un nuevo torpedo, de nombre Poseidon, capaz de crear tsunamis.

Breaking NewsDonald TrumpArmas nuclearesPentágono
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
