Rusia prueba nuevo misil con capacidad nuclear

Moscú — Rusia probó un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear y propulsado, apto para confundir las defensas existentes, acercándose a su despliegue en su ejército, dijo el presidente Vladimir Putin en comentarios publicados el domingo.

El anuncio, que siguió a años de pruebas del misil Burevestnik, se produce como parte de los mensajes nucleares del Kremlin, que se ha resistido a la presión occidental para un alto el fuego en Ucrania y ha advertido enérgicamente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra las sanciones por ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

Un video publicado por el Kremlin mostró a Vladimir Putin, vestido con fatigas de camuflaje, recibiendo un informe del general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, quien le dijo al líder ruso que el Burevestnik cubrió 14,000 kilómetros (8,700 millas) en una prueba clave el martes.

Gerasimov dijo que el Burevestnik, o paíño en ruso, pasó 15 horas en el aire, y agregó que “ese no es el límite”.

Poco se sabe sobre el Burevestnik, que fue el nombre en clave Skyfall por la OTAN, y muchos expertos occidentales se han mostrado escépticos al respecto, señalando que un motor nuclear podría ser muy poco confiable.

Cuando Vladimir Putin reveló por primera vez que Rusia estaba trabajando en el arma en su discurso sobre el estado de la nación de 2018, afirmó que tendría un alcance ilimitado, lo que le permitiría dar la vuelta al mundo sin ser detectado por los sistemas de defensa antimisiles.

Muchos observadores argumentan que tal misil podría ser difícil de manejar y representar una amenaza ambiental. Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaron en misiles de propulsión nuclear durante la Guerra Fría, pero finalmente archivaron los proyectos, considerándolos demasiado peligrosos.

Según los informes, el Burevestnik sufrió una explosión en agosto de 2019 durante las pruebas en un campo de tiro naval en el Mar Blanco, matando a cinco ingenieros nucleares y dos miembros del servicio y provocando un breve aumento de la radiactividad que alimentó los temores en una ciudad cercana.

Funcionarios rusos nunca identificaron el arma involucrada, pero Estados Unidos dijo que era el Burevestnik.

“Necesitamos determinar los posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar estas armas en nuestras fuerzas armadas”, dijo Vladimir Putin a Gerasimov.

El líder ruso también afirmó que era invulnerable a las defensas antimisiles actuales y futuras, debido a su alcance casi ilimitado y su trayectoria de vuelo impredecible.

A principios de esta semana, Vladimir Putin dirigió simulacros de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que incluyeron lanzamientos de misiles de práctica. El ejercicio se produjo cuando su cumbre planeada sobre Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue suspendida.

El Kremlin dijo que las maniobras involucraron a todas las partes de la tríada nuclear de Moscú, incluidos los misiles balísticos intercontinentales que fueron probados desde instalaciones de lanzamiento en el noroeste de Rusia y un submarino en el Mar de Barents. Los simulacros también involucraron a bombarderos estratégicos Tu-95 que dispararon misiles de crucero de largo alcance.