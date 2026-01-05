Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Comienza el juicio contra uno de los expolicías que respondió a tiroteo en escuela de Uvalde

Es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que juzgan a un oficial por su respuesta a una balacera masiva

5 de enero de 2026 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunas de las víctimas fatales de una matanza en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas. Las fotos han sido publicadas o suministradas a medios noticiosos por familiares.Alexandria Aniyah (Lexie) Rubio, 10 años. Su madre escribió en Facebook, el día del tiroteo: "Mi hermosa, inteligente, Alexandria Aniyah Rubio fue reconocida hoy por el cuadro de honor. También recibió el premio al buen ciudadano. Le dijimos que la queríamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos ni idea de que esto era una despedida".La maestra Irma García. La docente por 23 años impartía la clase a alumnos de cuarto grado junto con Mireles. Dijo a los estudiantes que le gustaba la barbacoa, escuchar música y hacer cruceros por el campo con su marido. Dos días después del ataque, su esposo, Joe García murió de un ataque al corazón, informó un sobrino.
1 / 22 | Comienza el juicio contra uno de los expolicías que respondió a tiroteo en escuela de Uvalde. Algunas de las víctimas fatales de una matanza en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas. Las fotos han sido publicadas o suministradas a medios noticiosos por familiares. - Captura
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin - El juicio contra uno de los expolicías que acudió entre los primeros al tiroteo en la escuela primaria de Uvalde en 2022, uno de los más mortíferos en la historia de Estados Unidos con 19 menores y dos profesores fallecidos, comenzó este lunes en Texas.

Casi cuatro años después del ataque, que tuvo lugar en mayo del 2022 en la primaria Robb Elementary, el exoficial Adrián Gonzáles, quien trabajaba como agente de policía para la escuela, se enfrentará a un juicio para determinar si es culpable de los múltiples cargos por abandono y por poner en riesgo a un menor de edad.

La selección del jurado comenzó este lunes en Corpus Christi, una ciudad a unos 300 kilómetros al este de Uvalde, hacia donde los abogados de Gonzáles solicitaron que se trasladara el juicio para asegurarse que los miembros del jurado no tuviera una conexión emocional con el tiroteo.

Gonzáles se ha declarado no culpable y de ser condenado se enfrentaría a una pena máxima de más de 55 años de cárcel.

Cartel de bienvenida en la Robb Elementary School en Uvalde, Texas.Las autoridades respondieron a un tiroteo mortal en una escuela elemental en Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022.El ataque se produjo apenas 10 días después de una masacre motivada por el racismo en un supermercado de Buffalo, Nueva York.
1 / 20 | Tragedia en Texas: tiroteo mortal en una escuela elemental en la ciudad de Uvalde. Cartel de bienvenida en la Robb Elementary School en Uvalde, Texas. - William Luther

El expolicía formó parte de los más de 400 agentes que acudieron a la primaria para responder al tiroteo, pero que esperaron más de una hora para enfrentarse al atacante.

Tanto los familiares de las víctimas como la fiscalía han criticado duramente la respuesta de las fuerzas del orden, asegurando que de haber intervenido antes podrían haberse salvado más vidas.

Hasta ahora, solo Gonzáles y Pete Arredondo, el jefe de la policía de Uvalde, han sido acusados por la fiscalía.

Los juicios penales contra agentes por su actuación en tiroteos masivos son extremadamente poco frecuentes, y Uvalde supone apenas la segunda vez que un policía en Estados Unidos es juzgado por presuntamente no actuar a tiempo durante un tiroteo en una escuela.

El único precedente es el juicio en 2018 contra Scot Peterson, oficial de recursos escolares de la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, que fue acusado de múltiples cargos de negligencia grave en perjuicio de menores, negligencia culposa y perjurio por no ingresar al edificio para enfrentar al atacante.

La respuesta de la policía al tiroteo en Uvalde provocó una oleada de críticas también por parte de la sociedad civil. Un informe del Departamento de Justicia, publicado en 2024, describió el actuar de los agentes como un “fracaso” y encontró “fallas sistémicas” y falta de liderazgo y acción decisiva.

TexasTiroteo en escuela de UvaldeBreaking News
Agencia EFE
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
