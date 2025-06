Compañía de juguetes desafía los aranceles de Donald Trump ante el Tribunal Supremo

Learning Resources Inc. presentó una apelación pidiendo al Tribunal Supremo que se haga cargo del caso pronto en lugar de dejar que siga desarrollándose en los tribunales inferiores. La compañía argumenta que el presidente republicano impuso ilegalmente aranceles bajo una ley de poderes de emergencia en lugar de obtener la aprobación del Congreso .

La compañía argumentó en documentos judiciales que el caso no puede esperar tanto, “en vista del impacto masivo de los aranceles en prácticamente todas las empresas y consumidores de la nación, y el incesante latigazo causado por el poder arancelario ilimitado que reclama el presidente”.

“Todas las personas que están subiendo sus precios lo están haciendo con una sensación de temor”, dijo Woldenberg a The Associated Press. Pero, “no tenemos otra opción. Absolutamente no tenemos otra opción”.