13 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Con pago de $500 millones: Harvard y la administración Trump se acercan a un acuerdo

Los detalles fueron revelados por una fuente anónima a The Associated Press

13 de agosto de 2025 - 1:43 PM

Estudiantes en Harvard University, Cambridge, Massachusetts. (Steven Senne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — La Universidad de Harvard y la administración de Donald Trump se están acercando a un acuerdo que requeriría que la universidad de la Ivy League pague $500 millones para recuperar el acceso a fondos federales y poner fin a las investigaciones, según una persona familiarizada con el asunto.

El marco aún se está resolviendo con importantes lagunas por cerrar, pero ambas partes han acordado la cifra financiera y un acuerdo podría finalizarse en las próximas semanas, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Harvard declinó hacer comentarios.

El acuerdo pondría fin a una batalla de meses que ha puesto a prueba los límites de la autoridad del gobierno sobre las universidades de Estados Unidos. Lo que comenzó como una investigación sobre el antisemitismo en el campus se intensificó hasta convertirse en una disputa total cuando la administración de Donald Trump recortó más de $2,600 millones en fondos para investigación, rescindió contratos federales e intentó bloquear que Harvard acogiera a estudiantes internacionales.

La universidad respondió con un par de demandas alegando represalias ilegales por parte de la administración después de que Harvard rechazara una serie de demandas que los líderes del campus consideraban una amenaza a la libertad académica.

Los detalles del marco propuesto fueron reportados por primera vez por The New York Times.

La razón por la que Donald Trump quiere adquirir Groenlandia: lo que debes saber

La razón por la que Donald Trump quiere adquirir Groenlandia: lo que debes saber

"La necesitamos para la seguridad nacional", expresó el mandatario.

Un pago de $500 millones sería la suma más grande hasta el momento, ya que la administración presiona por sanciones financieras en sus acuerdos con universidades de élite. La Universidad de Columbia acordó pagar al gobierno $200 millones como parte de un acuerdo para restaurar el acceso a fondos federales, mientras que la Universidad de Brown acordó por separado pagar $50 millones a organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral de Rhode Island.

No se han finalizado los detalles sobre a dónde iría el posible pago de Harvard, dijo la persona.

El presidente republicano ha estado presionando para reformar las prestigiosas universidades que denuncia como bastiones de la ideología liberal.

Su administración ha recortado fondos a varias escuelas de la Ivy League mientras presiona con demandas en línea con su campaña política. Ninguna ha sido objeto de tantas críticas ni tan fuertemente como Harvard, la universidad más rica de Estados Unidos con una dotación valorada en $53,000 millones.

Más de una docena de demócratas en el Congreso que asistieron a Harvard advirtieron contra un acuerdo el 1 de agosto, advirtiendo a la universidad que podría justificar una ‘supervisión e investigación rigurosa del Congreso’. Ceder a las demandas políticas, dijeron, sentaría un precedente peligroso en toda la educación superior.

___

La cobertura de educación de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Breaking NewsDonald TrumpUniversidad de Harvard
The Associated Press
