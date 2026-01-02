Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Condenado por robo millonario de bitcoin agradece a Donald Trump su liberación temprana

Ilya Lichtenstein fue condenado a finales de 2024 a cinco años por el robo de 120,000 en bitcoin de Bitfinex durante 2016

2 de enero de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ilya Lichtenstein fue condenado a finales de 2024 a cinco años por el robo de 120,000 en bitcoin de Bitfinex durante 2016. (SASCHA STEINBACH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- Un pirata informático que fue condenado por un robo multimillonario de bitcoin en la plataforma Bitfinex y por blanquear ese dinero agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su liberación temprana de la prisión.

Ilya Lichtenstein fue condenado a finales de 2024 a cinco años por el robo de 120,000 en bitcoin de Bitfinex durante 2016, pero llevaba en prisión preventiva desde que fue acusado en 2022, momento en el que su botín se valoró en unos $4,500 millones.

“Gracias a la Ley del Primer Paso del presidente Trump, he salido de la prisión pronto. Sigo comprometido con tener un impacto positivo en la ciberseguridad tan pronto como pueda”, escribió Lichtenstein en su cuenta de X.

Su esposa, Heather Morgan, una cantante de hip hop también condenada por ayudarle a blanquear el dinero, colgó hoy una foto de ambos en X celebrando su reunión tras cuatro años.

Morgan, que fue condenada a 18 meses de cárcel y cumplió menos de la mitad, agradeció el pasado octubre a “papá Trump” su propia liberación con un vIdeo en esa red social.

La Ley del Primer Paso es una norma bipartidista que entró en vigor en 2018, en el primer mandato de Trump, y supuso la mayor reforma en décadas del sistema penal de Estados Unidos al reducir las sentencias mínimas obligatorias y ampliar los créditos para los presos que se portaban bien.

Aunque no está claro si Trump intervino directamente en la liberación de Lichtenstein, se trata de la última figura relacionada con el sector de las criptomonedas favorecida por acción de su Gobierno.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
