El hombre está acusado de disparar y matar a la ex presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark, en su casa la madrugada del sábado en los suburbios del norte de Minneapolis y de herir a otro legislador y a su esposa en su casa.

“No tengo una solución para este problema en este momento”, dijo la senadora de Minnesota Tina Smith, amiga de Hortman, que recibió mayor seguridad después del ataque. “Veo tan claramente que este estado actual de las cosas no es sostenible”.

Si bien los miembros del Congreso pueden ser de alto perfil, sí tienen algunos recursos disponibles que podrían no estar disponibles para los legisladores estatales y locales, dijo el senador Mike Rounds de Dakota del Sur, quien fue miembro del Senado estatal de Dakota del Sur durante 10 años antes de ser gobernador del estado. En la legislatura estatal, “simplemente no era factible todo el tiempo” tener mayor seguridad, dijo Rounds.

A medida que las amenazas han aumentado, los miembros del Congreso han tenido acceso a nuevos fondos para agregar seguridad en sus casas personales. Pero no está claro cuántos lo han usado y si hay suficiente dinero para mantener a los legisladores realmente seguros.

“Los recursos no deberían ser la razón por la que un senador o congresista de Estados Unidos sea asesinado”, dijo Murphy.

En lugar de unir a los legisladores, los tiroteos en Minnesota han creado nuevas tensiones internas. Smith el lunes confrontó a uno de sus compañeros senadores, el republicano de Utah Mike Lee, por una serie de publicaciones en X durante el fin de semana. Uno se burló del gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata que se postuló para vicepresidente el año pasado. Otra publicación decía sobre los asesinatos: “Esto es lo que sucede cuando los marxistas no se salen con la suya”.

Amigos y excolegas entrevistados por The Associated Press describieron a Vance Luther Boelter, el hombre acusado de asesinar a Hortman y a su esposo, como un cristiano devoto que asistía a una iglesia evangélica y asistía a mítines de campaña de Donald Trump. Los registros muestran que Boelter se registró para votar como republicano mientras vivía en Oklahoma en 2004 antes de mudarse a Minnesota, donde los votantes no enumeran la afiliación partidaria.