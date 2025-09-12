Opinión
12 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Contra el reloj: en poco más de 30 horas las autoridades arrestaron a un sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk

La policía desató una cacería humana minutos después del incidente

12 de septiembre de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía desató una cacería humana minutos después del incidente para dar con el paradero del responsable de asesinar al activista del Partido Republicano. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Las autoridades anunciaron este viernes la captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de asesinar el pasado miércoles al famoso activista conservador, Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Esta es una cronología sobre las más de 30 horas transcurridas desde el crimen hasta la captura del sospechoso.

Miércoles, 10 de septiembre

  • 12:23 p.m. - Charlie Kirk, de 31 años, recibe un disparo en el cuello mientras responde a una pregunta del público durante un evento en la Universidad Utah Valley ante unas 3.000 personas, la mayoría jóvenes.
  • 12:39 p.m. - Los primeros agentes del FBI llegan a la escena del crimen y acordonan la zona.
  • 2:40 p.m. - El presidente Trump anuncia la muerte de Kirk en la plataforma Truth Social: “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”, escribe el republicano.
  • 4:21 p.m. - El director del FBI, Kash Patel, anuncia en la red X la captura de un sospechoso de asesinar a Kirk, pero esa persona es liberada posteriormente.
Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

Jueves, 11 de septiembre

  • 9:48 a.m.- El FBI publica las primeras fotos del sospechoso de haber matado a Kirk: un varón blanco que viste pantalones, sudadera con un águila, gorra y gafas de sol.
  • 10.45 a.m.- El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del asesino.
  • -7:52 p.m. - Las autoridades publican un video que muestra al sospechoso saltando del techo de uno de los edificios del campus universitario y huyendo tras haber disparado a Kirk.
  • -10:00 p.m.- Se produce la detención de Tyler Robinson después de haber sido identificado por un familiar, según la cronología de Patel. Sin embargo, registros obtenidos por The Washington Post muestran que Robinson fue detenido en el condado de Washington, en Utah, a las 4.00 horas del viernes y fichado en la cárcel de Spanish Fork a las 7.15 horas.
Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Lo que se vio en un techo previo a la trágica muerte del activista conservador y aliado de Donald Trump.

Viernes, 12 de septiembre

  • 6:00 a.m.- Trump anuncia durante una entrevista en la cadena Fox News que le acaban de informar “con un alto grado de certeza” que el responsable de la muerte de Kirk fue capturado.
  • 8:00 a.m.- El gobernador de Utah, Spencer Cox, anuncia en una rueda de prensa la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años sin afiliación partidista pero que se habría politizado recientemente.
