Contra el reloj: en poco más de 30 horas las autoridades arrestaron a un sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk
La policía desató una cacería humana minutos después del incidente
12 de septiembre de 2025 - 3:54 PM
Washington— Las autoridades anunciaron este viernes la captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de asesinar el pasado miércoles al famoso activista conservador, Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del movimiento MAGA (Make America Great Again).
Esta es una cronología sobre las más de 30 horas transcurridas desde el crimen hasta la captura del sospechoso.
