23 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Convicto de intentar asesinar a Donald Trump intenta quitarse la vida tras veredicto

El obrero de construcción de 59 años fue hallado culpable este martes de intento de asesinato contra un candidato presidencial

23 de septiembre de 2025 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos de testigos a varias cadenas de televisión. (Departamento de policía del condado de Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— Ryan Routh, el hombre declarado culpable de intentar matar a Donald Trump en 2024 cuando el magnate aspiraba a la presidencia de Estados Unidos, intentó apuñalarse dentro de la corte en Florida con un bolígrafo en el cuello tras escuchar el veredicto del jurado.

Routh, un trabajador de la construcción de 59 años, fue hallado culpable este martes de intento de asesinar un candidato presidencial por haber trata de matar a Trump en un campo de golf en Florida el 15 de septiembre del año pasado.

Tras la lectura del veredicto, que lo declaró culpable también de los cargos de poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, según medios nacionales.

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos de testigos a varias cadenas de televisión.

Routh se defendió a sí mismo durante el juicio, pasando por alto las recomendaciones de la jueza que le sugirió contar con un abogado.

Durante las audiencias, el hombre fue interrumpido en varias ocasiones por la magistrada, quien lo acusó de burlarse de la corte al hacer referencias de Adolfo Hitler o del presidente ruso, Vladímir Putin, durante sus intervenciones.

Juicio a Routh por intento de asesinato a Trump en Florida.
Juicio a Routh por intento de asesinato a Trump en Florida. (Lothar Speer)

Routh concluyó el lunes su defensa sin prestar declaración y tras haber interrogado únicamente a tres testigos sobre su carácter no violento.

La condena definitiva llegará en diciembre. La pena por intento de asesinato de un aspirante presidencial implicaría cadena perpetua.

Routh fue detenido el mismo día del intento de asesinato, después de que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos. Pese a que logró huir, un ciudadano identificó el vehículo en el que huía y acabó siendo arrestado horas después.

Trump celebró el veredicto como “un gran momento para la justicia en Estados Unidos” en un mensaje en su red social Truth Social y felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, por conseguir la condena de Routh.

El juicio de Routh comenzó el pasado 11 de septiembre, un día después del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años cercano a Trump, quien responsabilizó a la “izquierda radical” del hecho, lo que desató un renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosAtentados terroristas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
