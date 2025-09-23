Florida votará para que el centro de Miami albergue la biblioteca presidencial de Donald Trump

Miami— El gobierno de Florida anunció este martes que la próxima semana votará para destinar un terreno de la universidad Miami Dade College junto a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, para que sea la sede de la biblioteca presidencial oficial de Donald Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reveló que el Consejo del Fideicomiso de Mejora Interna, conformado por miembros de su gabinete, votará el 30 de septiembre para ceder a la biblioteca de Trump un terreno de 4,046 metros cuadrados, que ahora sirve como estacionamiento del Miami Dade College.

El proyecto, argumentó el Gobierno estatal en un comunicado, servirá para dar oportunidades económicas al sur de Florida y ser la primera biblioteca presidencial en el estado, donde generaciones de estadounidenses podrán “honrar el servicio y el legado” de Trump.

“El presidente Trump ha conseguido resultados para el pueblo estadounidense y ha hecho un impacto duradero en la historia de nuestra nación. Ningún estado ha implementado mejor la agenda del presidente que Florida y nos honraría albergar su biblioteca presidencial aquí, en su estado de residencia”, declaró DeSantis.

El interés por colocar la biblioteca en el estado del sol quedó demostrado desde diciembre de 2024, cuando se presentó de forma oficial la creación de la organización sin fines de lucro “Donald J. Trump Presidential Library Fund, Inc.“, según archivos del Gobierno de Florida.

Entre las razones por las que Trump escogería Florida, además de la ubicación de su club Mar-a-Lago, es que cambió su residencia de Nueva York a ese estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y que visualiza su biblioteca como un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.

El fiscal de Florida, James Uthmeier, resaltó que la biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad o Freedom Tower, el principal edificio histórico de Miami, reinaugurado la semana pasada tras dos años de renovaciones por importe de $25 millones y que recibió a los exiliados cubanos durante el mandato de Fidel Castro.

La biblioteca contará cómo Trump “sobrevivió a dos intentos de asesinato, aseguró la frontera y reconstruyó el Ejército de la nación”, indicó ahora Uthmeier en un mensaje en video.