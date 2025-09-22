Donald Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en Costco y adquirir productos de lujo

La Administración de Donald Trump ha prohibido a los funcionarios iraníes que residen o viajan a Nueva York para participar en la ONU comprar en grandes tiendas mayoristas como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa del Departamento de Estado.

Así se establece en una nueva normativa publicada en el Registro Federal por la oficina del Departamento de Estado encargada de las misiones extranjeras, que aplica a los miembros de la misión permanente de Irán ante la ONU y a los funcionarios que asisten esta semana a la Asamblea General.

La regulación les exige obtener aprobación antes de comprar o adquirir una membresía en cualquier tienda mayorista en Estados Unidos, incluyendo Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club.

Además, deben contar con autorización para comprar “artículos de lujo”, como relojes, pieles, joyas, bolsos, billeteras, perfumes, tabaco, alcohol y automóviles.