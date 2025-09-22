Opinión
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en Costco y adquirir productos de lujo

Deberán solicitar aprobación del Departamento de Estado antes de comprar o adquirir una membresía en estas tiendas

22 de septiembre de 2025 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La regulación les exige obtener aprobación antes de comprar o adquirir una membresía en cualquier tienda mayorista en Estados Unidos, incluyendo Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club. (David Zalubowski)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Administración de Donald Trump ha prohibido a los funcionarios iraníes que residen o viajan a Nueva York para participar en la ONU comprar en grandes tiendas mayoristas como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa del Departamento de Estado.

Así se establece en una nueva normativa publicada en el Registro Federal por la oficina del Departamento de Estado encargada de las misiones extranjeras, que aplica a los miembros de la misión permanente de Irán ante la ONU y a los funcionarios que asisten esta semana a la Asamblea General.

La regulación les exige obtener aprobación antes de comprar o adquirir una membresía en cualquier tienda mayorista en Estados Unidos, incluyendo Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club.

Además, deben contar con autorización para comprar “artículos de lujo”, como relojes, pieles, joyas, bolsos, billeteras, perfumes, tabaco, alcohol y automóviles.

Aunque Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, la República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, lo que obliga a Washington a permitir su ingreso y permanencia en el país, en virtud del Acuerdo de Sede de la ONU, que establece a Estados Unidos como país anfitrión.

Donald Trump Costco Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
