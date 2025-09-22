No, el autismo no es una enfermedad: ¿qué nos dice la ciencia sobre su origen?

Washington — Se espera un anuncio de la Casa Blanca sobre el autismo el lunes por la tarde, después del comentario del fin de semana del presidente Donald Trump de que “creo que encontramos una respuesta” al trastorno del desarrollo.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., prometió a principios de este año determinar la causa del autismo para septiembre. Eso desconcertó a los expertos en el cerebro que dicen que no hay una sola causa y que la retórica parece ignorar décadas de ciencia sobre los factores genéticos y ambientales que pueden desempeñar un papel.

Esto es lo que sabemos sobre el autismo.

¿Qué es el autismo?

El autismo no es una enfermedad. Es una condición compleja del desarrollo, mejor conocida como trastorno del espectro autista, que afecta a diferentes personas de diferentes maneras.

Puede incluir retrasos en el lenguaje, el aprendizaje o las habilidades sociales y emocionales. Para algunas personas, el autismo profundo significa no ser verbal y tener discapacidades intelectuales, pero la gran mayoría de las personas con autismo experimentan efectos mucho más leves.

Puede incluir retrasos en el lenguaje, el aprendizaje o las habilidades sociales y emocionales. Para algunas personas, el autismo profundo significa no ser verbal y tener discapacidades intelectuales, pero la gran mayoría de las personas con autismo experimentan efectos mucho más leves.

Las tasas de autismo han ido aumentando durante décadas

Hay dos razones principales. Primero, la definición de autismo se amplió a medida que los científicos ampliaron su comprensión de su amplia gama de rasgos y síntomas. Eso condujo a cambios en los criterios que los médicos utilizan para diagnosticar el autismo y mejoras en la detección.

Al mismo tiempo, los padres buscaron cada vez más un diagnóstico a medida que el autismo se hizo más conocido y las escuelas comenzaron a ofrecer servicios educativos que esperaban que pudieran ayudar a sus hijos.

A finales de la década de 1990, solo se consideraba que los niños con los síntomas más profundos tenían autismo. A principios de la década de 2000, cuando la definición comenzó a cambiar, se estimó que la tasa de autismo era de 1 de cada 150 niños. El último recuento encontró que 1 de cada 31 niños se ve afectado por el trastorno del espectro autista.

El aumento no se encuentra entre los casos profundos; es un aumento en los casos más leves que históricamente no se consideraban autismo, dijo la experta Helen Tager-Flusberg de la Universidad de Boston.

No existe una sola prueba para el autismo, que se diagnostica principalmente a través de evaluaciones del desarrollo y del comportamiento.

Es difícil saber si puede haber factores adicionales detrás del aumento.

¿Cuál es el estado de la investigación sobre el autismo?

La ciencia ha demostrado que el autismo tiene sus raíces principalmente en la genética, con el descubrimiento de varios cientos de genes que desempeñan un papel. Esos genes pueden heredarse, incluso si el padre no muestra signos de autismo, o pueden ocurrir mutaciones a medida que el cerebro se desarrolla y sus células que se dividen rápidamente cometen errores.

Los expertos dicen que diferentes combinaciones de genes y otros factores pueden afectar la forma en que se desarrolla el cerebro fetal.

¿Qué pasa con los efectos ambientales?

Los investigadores han identificado otros factores que pueden interactuar con la vulnerabilidad genética para aumentar el riesgo de autismo. Incluyen la edad del padre de un niño, el nacimiento prematuro y si la madre tuvo ciertos problemas de salud durante el embarazo, como fiebre, infecciones o diabetes.

Cualquier preocupación de que la vacuna contra el sarampión, u otras vacunas, pueda estar relacionada con el autismo ha sido desacreditada durante mucho tiempo, enfatizan los científicos y los principales grupos de defensa de las personas con autismo.

¿Qué pasa con el Tylenol?

El Washington Post informó el lunes que la administración de Donald Trump planea vincular el autismo con el uso del analgésico Tylenol, o acetaminofén, durante el embarazo.

Algunos estudios han planteado la posibilidad de que tomar el analgésico de venta libre durante el embarazo pueda estar asociado con un riesgo de autismo, pero muchos otros no han encontrado una conexión, dijo el experto en autismo David Mandell de la Universidad de Pennsylvania.

Una gran advertencia: la fiebre no tratada durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y otros problemas, según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.

La etiqueta de Tylenol aconseja a las mujeres que consulten a su médico sobre el uso durante el embarazo, y la sociedad continúa aconsejando que es una opción adecuada para tratar la fiebre y el dolor durante el embarazo.

___

