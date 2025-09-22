Utah Valley University iniciará revisión del tiroteo de Charlie Kirk para mejorar la seguridad del campus

Orem, Utah — Utah Valley University está iniciando una revisión externa independiente del tiroteo fatal del destacado activista conservador Charlie Kirk en su campus a principios de este mes.

La universidad anunció la medida el lunes en un esfuerzo por mejorar las prácticas de seguridad en medio de las consecuencias de las fallas de seguridad y la destrucción de la serena imagen que la institución había cultivado.

“Creemos que los hallazgos de la revisión independiente integral de terceros de este acto de violencia dirigido ofrecerán información valiosa sobre cómo los campus universitarios mejoran la respuesta y la preparación en el futuro”, dijo Astrid S. Tuminez, presidenta de la escuela, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Integraremos los hallazgos en nuestros esfuerzos para fortalecer y mejorar las prácticas de seguridad para UVU y toda la educación superior de Utah”.

La universidad no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién realizaría la revisión o cuándo se completaría.

La universidad también dijo que está planeando un monumento a Charlie Kirk que será desarrollado por un comité de funcionarios del campus, estudiantes y líderes políticos.

“Como comité, escucharemos las voces de la comunidad y consideraremos cuidadosamente las muchas perspectivas que rodean este monumento”, dijo Amanda Covington, presidenta de la Junta de Educación Superior de Utah, quien copreside el comité. “Este es un proceso importante y estamos comprometidos a abordarlo con atención y respeto”.

La universidad dijo que ha habido una “gran cantidad de apoyo, ideas y sugerencias” para el monumento por parte de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad.