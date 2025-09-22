Opinión
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Utah Valley University iniciará revisión del tiroteo de Charlie Kirk para mejorar la seguridad del campus

La institución anunció la medida este lunes

22 de septiembre de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena del crimen en Utah Valley University tras el asesinato de Charlie Kirk. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Orem, Utah — Utah Valley University está iniciando una revisión externa independiente del tiroteo fatal del destacado activista conservador Charlie Kirk en su campus a principios de este mes.

La universidad anunció la medida el lunes en un esfuerzo por mejorar las prácticas de seguridad en medio de las consecuencias de las fallas de seguridad y la destrucción de la serena imagen que la institución había cultivado.

“Creemos que los hallazgos de la revisión independiente integral de terceros de este acto de violencia dirigido ofrecerán información valiosa sobre cómo los campus universitarios mejoran la respuesta y la preparación en el futuro”, dijo Astrid S. Tuminez, presidenta de la escuela, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Integraremos los hallazgos en nuestros esfuerzos para fortalecer y mejorar las prácticas de seguridad para UVU y toda la educación superior de Utah”.

Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos.Fue un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora. Esta imagen fue tomada minutos antes del incidente. El activista se encontraba sentado debajo de una carpa.
1 / 8 | ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah?. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. - Alex Brandon

La universidad no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién realizaría la revisión o cuándo se completaría.

La universidad también dijo que está planeando un monumento a Charlie Kirk que será desarrollado por un comité de funcionarios del campus, estudiantes y líderes políticos.

“Como comité, escucharemos las voces de la comunidad y consideraremos cuidadosamente las muchas perspectivas que rodean este monumento”, dijo Amanda Covington, presidenta de la Junta de Educación Superior de Utah, quien copreside el comité. “Este es un proceso importante y estamos comprometidos a abordarlo con atención y respeto”.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

La universidad dijo que ha habido una “gran cantidad de apoyo, ideas y sugerencias” para el monumento por parte de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad.

“Mientras apoyamos a nuestra comunidad en los próximos días, estamos comprometidos y dedicados a crear un monumento”, dijo Scott M. Smith, presidente de la Junta de Fideicomisarios de UVU. “Nos coordinaremos con funcionarios estatales y locales, la familia de Charlie Kirk, la comunidad en general, la Junta de Educación Superior de Utah, la Junta de Fideicomisarios de UVU y nuestros estudiantes para desarrollar un plan apropiado a largo plazo”.

