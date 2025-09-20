Opinión
20 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Congresistas toman medidas para reforzar su seguridad tras el asesinato de Charlie Kirk

Legisladores buscan aumentar los fondos para coordinar con la policía local ante el aumento de amenazas y violencia política

20 de septiembre de 2025 - 8:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Capitolio de EE.UU. bajo vigilancia tras votación legislativa. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reunía a los legisladores esta semana para llorar a Charlie Kirk, resumió el dolor que sentían muchos en el Capitolio y el miedo generalizado.

“Para muchos de nosotros, se ha sentido como si el suelo temblara”, dijo Johnson, republicano por Luisiana.

El asesinato de Kirk, el destacado activista conservador y fundador de Turning Point USA, ha inquietado a los legisladores de ambos partidos, amplificando sus preocupaciones de larga data sobre la seguridad en un clima político acalorado donde las amenazas contra los rivales políticos y los llamados a la violencia se han vuelto terriblemente comunes.

En respuesta a esas preocupaciones, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, logró el jueves por la noche la aprobación unánime de una medida que permitirá a los senadores utilizar dinero designado para sus oficinas y personal para fines de seguridad. Los miembros de la Cámara de Representantes también están presionando para que se aumenten los fondos para seguridad.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado, ante centenares de personas, bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.”Kirk fundó, en 2012, la organización Turning Point USA, grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios. Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.
1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley

Todo es parte de un cambio significativo para los legisladores que cada vez sienten más que su participación en la vida pública requiere el mismo tipo de precauciones de seguridad reservadas durante mucho tiempo para el presidente y los miembros del gabinete.

“Si nos remontamos a varios años atrás, la gente decía: ‘Sí, entiendo que existe un riesgo’. Pero ahora es diferente. Nuestras familias se acercan a nosotros y nos dicen: ‘Está bien, ¿qué vamos a hacer?’. Nuestro personal se acerca a nosotros y nos dice: ‘¿Qué vamos a hacer?’”, dijo el senador James Lankford, republicano por Oklahoma.

¿Qué seguridad tienen los legisladores?

A diferencia del presidente y otros altos funcionarios del poder ejecutivo, los legisladores de base a menudo no están acompañados por agentes de seguridad cuando están fuera del Capitolio, que está custodiado por la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Algunos miembros del Congreso pagan seguridad privada con fondos privados o de campaña.

Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA.Charlie Kirk, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos.Charlie Kirk murió el 10 de septiembre de 2025 tras ser baleado en un acto universitario en Utah
1 / 15 | ¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah?. Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA. - Jeffrey Phelps

“Los miembros del Congreso reciben mucha menos seguridad que muchos de los funcionarios locales en su país o los jueces”, dijo el representante Greg Casar, demócrata por Texas. “A menudo, hemos sido los menos seguros”.

Dijo que la “violencia política está destinada a silenciarnos. Y no podemos ser silenciados por el bien de la democracia. Y, por lo tanto, brindar cierto nivel de seguridad a nuestros miembros, creo, es clave”.

El número de casos de evaluación de amenazas manejados por la Policía del Capitolio ha crecido constantemente en los últimos cuatro años. El departamento dice que rastreó más de 9,000 casos de amenazas reportadas en 2024 y está en camino de manejar aproximadamente 14,000 para fines de este año.

Una campaña para aumentar los fondos para seguridad

“Este es un problema de seguridad nacional. Esto es un gran problema y nos lo estamos tomando muy en serio”, dijo la representante de Florida Anna Paulina Luna, quien formó parte de un grupo de legisladores republicanos que se reunieron con Johnson varias veces esta semana para impulsar más dinero para seguridad en un paquete para financiar al gobierno federal.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

Luna dijo que muchos de los legisladores han enfrentado amenazas a la seguridad, a ellos mismos o a sus seres queridos, que son objeto de investigaciones policiales. Los legisladores dicen que ahora enfrentan rutinariamente amenazas de muerte, llamadas de “swatting”, amenazas de bomba y vandalismo en sus oficinas.

“Hemos estado necesitando esto”, dijo Luna. “El hecho de que haya sido necesario que esto suceda para siquiera abordar esto es una locura para mí, pero debe abordarse”.

El proyecto de ley de financiación del gobierno aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el viernes agregaría alrededor de $88 millones en dinero para seguridad para los legisladores y los miembros de la Corte Suprema y el poder ejecutivo.

Un programa temporal que ofrece un estipendio mensual para los miembros de la Cámara duplicó su financiación a $10,000 por miembro de $5,000. El Comité de Administración de la Cámara lanzó el programa en julio después del asesinato de la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo.

A través del programa, los legisladores de la Cámara también pueden gastar hasta $20,000 en equipos de seguridad en el hogar.

La inyección de efectivo no afecta al presidente, que está protegido por un presupuesto separado para el Servicio Secreto, ni a la Policía del Capitolio, que custodia el complejo del Capitolio: el Capitolio, la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso y decenas de oficinas ocupadas por funcionarios gubernamentales y políticos.

“Los jueces federales tienen alguaciles. Obviamente, el ejecutivo tiene la aplicación de la ley federal. Los miembros del Congreso no están protegidos”, dijo el representante Maxwell Frost, demócrata por Florida. “Estamos en un momento álgido de violencia política”, dijo Frost, y agregó que pensaba que era “ridículo” que los legisladores tuvieran que usar sus fondos personales o de campaña para protegerse.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

El representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, criticó a los líderes republicanos por no proporcionar más dinero para seguridad. Cuestionó si aprecian la situación que enfrentan los funcionarios electos hoy.

“Simplemente creo que es difícil para el liderazgo entender que están en su pequeña burbuja protectora con detalles de seguridad y (Chevrolet) Suburbans. No tienen que hacer fila, no están entre la multitud, y luego nosotros estamos básicamente solos con nuestras familias, y esa es una propuesta muy aterradora en este momento”, dijo Burchett.

El representante Derek Van Orden, republicano por Wisconsin, dijo que el FBI estaba investigando múltiples amenazas de muerte contra su familia y argumentó que tales casos deberían ser procesados como terrorismo. “Tenemos seguridad, pero necesitamos seguridad mejorada”, dijo.

El representante de Utah Blake Moore, vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara, citó un “gran acuerdo bicameral y bipartidista de que es necesario hacer más”. Añadió: “Se trata simplemente de encontrar ese punto óptimo para ser fiscalmente responsables, pero también asegurarnos de que estamos en un buen lugar”.

Trabajando con la policía local

Moore señaló que la policía local había sido especialmente receptiva al intensificar la protección de los legisladores en sus distritos y elogió ese apoyo.

Los legisladores dijeron que a menudo se coordinan con las agencias de aplicación de la ley en sus distritos para que haya agentes en los eventos locales, pero a medida que viajan entre sus distritos de origen y Washington, a menudo se sienten vulnerables.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida, está pidiendo un plan de seguridad “integral” para todos los miembros de la Cámara, incluido el personal de seguridad que viajaría con los legisladores.

Dijo que en el pasado había dudado en aumentar la seguridad porque pone una barrera entre ella y sus electores. Pero los recientes asesinatos de figuras políticas de alto perfil, así como el tiroteo de su amiga, la entonces representante Gabby Giffords, demócrata por Arizona, en 2011, la han convencido de que la protección es necesaria.

“Realmente se ha convertido para mí en una necesidad proteger a nuestros electores, protegernos a nosotros, proteger a nuestro personal, a los miembros de nuestra familia”, dijo Wasserman Schultz.

“El riesgo es demasiado grande”.

Charlie Kirk Estados Unidos Congreso Congreso de Estados Unidos Servicio Secreto de Estados Unidos FBI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
