18 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Univision despide a directora de talento tras publicación de asesinato de Charlie Kirk

La cadena aseguró que la puertorriqueña Karen Padin violó las políticas de redes sociales de la empresa

18 de septiembre de 2025 - 3:42 PM

Karen Padín, exdirectora senior de reclutamiento de talentos en Univision y Premios Juventud. (Pablo Martínez Rodríguez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Univision, la mayor cadena televisiva en español en Estados Unidos, despidió a su directora sénior de Talento, Karen Padin, tras una publicación sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk que denunciaron usuarios del movimiento Make America Great Again (MAGA), afín al presidente Donald Trump.

La compañía señaló que su “política de redes sociales exige que todos los empleados y talentos se abstengan de publicar en redes sociales expresiones u opiniones partidistas, que promuevan posturas políticas o contenido con comentarios ofensivos”.

La reciente publicación en redes sociales de un empleado violó esta política, por lo que el empleado fue despedido de la empresa”, concluyó la respuesta del canal.

La polémica surgió por una publicación de una caricatura que compartió Padin en Instagram tras el fallecimiento de Kirk, asesinado la semana pasada en un evento universitario en Utah, en la que en la que personas en reciben en el cielo al comentarista le preguntan: “¿Valió la pena, Charlie?”.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

“Se tenía que decir y se dijo, no es un debate, es un espectáculo, no solo barato, pero bajo, radical, inescrupuloso, pero, más importante, triste, devastador y violento”, escribió Padin sobre la agenda que promovía Kirk en el texto que acompañó a la imagen, que ya borró.

El hecho despertó críticas entre cuentas asociadas al movimiento MAGA como ‘Mostly Peaceful Latinas’, que tachó la publicación de “desagradable” y “sin corazón”.

Con ello, Padin se suma a las decenas de pilotos, columnistas, académicos y otros trabajadores despedidos de sus puestos en los últimos días por las comentarios o escritos que han publicado sobre el asesinato de Kirk, quien era aliado de Trump.

Tras el fallecimiento del líder conservador, republicanos y figuras populares en los ambientes políticos del Gobierno, como las ‘influencers’ Laura Loomer y Chaya Raichik (administradora de la cuenta ‘Libs of Tik Tok’) han pedido “justicia” y consecuencias para quienes “celebren” públicamente la muerte del activista.

En Florida, el Concejo de la ciudad de Palmetto Bay votó el lunes para solicitar la expulsión del concejal Steve Cody, quien afronta críticas de congresistas y el fiscal general estatal, James Uthmeier, por publicar en redes sociales que la muerte de Kirk fue “un sacrificio”.Tras esta votación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidirá el futuro de Cody, quien se ha negado a renunciar.

La Administración de Trump, quien culpa a “la izquierda radical” del asesinato de Kirk, ha avisado que combatirá a los grupos liberales que, según la Casa Blanca, propiciaron la violencia contra el comentarista.

En tanto, la Fiscalía del condado de Utah anunció este martes que pedirá la pena de muerte para el presunto asesino, Tyler Robinson, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA.Charlie Kirk, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos.Charlie Kirk murió el 10 de septiembre de 2025 tras ser baleado en un acto universitario en Utah
1 / 15 | ¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah?. Charlie Kirk fue el director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA. - Jeffrey Phelps
