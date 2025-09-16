Radican cargos contra imputado del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, el joven de 22 años de Utah acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, fue imputado el martes de asesinato agravado, anunció un fiscal, quien señaló que Robinson dejó su ADN en el gatillo del rifle que disparó el tiro fatal.

El cargo implica que Robinson podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable del asesinato de Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah en Orem, a unas 40 millas (64 kilómetros) al sur de Salt Lake City.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, dijo el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.

Kirk fue abatido el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después. Los fiscales alegan que Robinson le disparó en el cuello con un rifle de cerrojo desde el techo de un edificio cercano al campus.

Un oficial de la Policía Universitaria de Utah Valley estaba observando la multitud desde una “posición elevada” e identificó el techo del Losee Center como un posible punto de tiro, explicó Gray. El oficial halló evidencia en el techo de inmediato, dijo, lo que llevó a los agentes a revisar vídeos de vigilancia que apuntaban hacia ese lugar.

Gray indicó que Robinson desechó el rifle y la ropa, y le pidió a su compañero de cuarto que ocultara evidencia. Robinson dejó una nota bajo un teclado en la que decía que planeaba matar a Kirk y confesó después del tiroteo, muestran los documentos.

Robinson también fue imputado de disparar un arma de fuego con delito grave, castigable con hasta cadena perpetua, y de obstrucción a la justicia, que podría conllevar hasta 15 años de prisión. Estaba programado para comparecer por cámara en una audiencia judicial virtual el martes por la tarde.

No estaba claro si Robinson contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre, y su familia declinó hacer comentarios a The Associated Press.

Las autoridades señalaron que Robinson aparentemente permaneció en el área después de disparar contra Kirk y deshacerse del rifle.

Mensajes de texto compartidos con un compañero de cuarto

En un intercambio de mensajes de texto con su compañero de cuarto, divulgado por las autoridades, Robinson escribió: “Planeaba recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero la mayor parte de ese lado del pueblo fue bloqueado. Está tranquilo, casi lo suficiente como para salir, pero hay un vehículo merodeando”.

Luego escribió: “Voy a intentar recuperarlo de nuevo, con suerte ya se habrán ido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado”. Y después envió: “Puedo acercarme a él, pero hay un patrullero estacionado justo al lado. Creo que ya revisaron ese lugar, pero no quiero arriesgarme”.

Los textos compartidos en los documentos judiciales no tienen marcas de tiempo, por lo que no está claro cuánto tiempo después del tiroteo Robinson estaba escribiendo.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, la comunidad del sur de Utah donde creció.

Los investigadores han hablado con familiares de Robinson y ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de su familia en Washington, Utah, a unos 390 kilómetros (240 millas) al suroeste del lugar del tiroteo.

Kirk, una figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente del expresidente Donald Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país. Introdujo a jóvenes cristianos evangélicos conservadores en la política. Su asesinato generó temores sobre el aumento de la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Aunque las autoridades dicen que Robinson no ha cooperado con los investigadores, aseguran que su familia y amigos sí han hablado. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el fin de semana que quienes lo conocen afirman que su postura política se inclinó hacia la izquierda en los últimos años y que pasaba mucho tiempo en los “rincones oscuros de internet”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los agentes estaban investigando a “todos y cada uno” de los que participaban en un chat de videojuegos en la plataforma Discord con Robinson. El chatroom involucraba a “mucho más” de 20 personas, dijo Patel el martes durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Washington.

“Estamos investigando el asesinato de Charlie de forma completa y exhaustiva, agotando todas las pistas relacionadas con cualquier alegación de violencia más amplia”, afirmó Patel en respuesta a una pregunta sobre si el tiroteo contra Kirk estaba siendo tratado como parte de una tendencia más amplia de violencia contra grupos religiosos.

La búsqueda de un motivo

Los investigadores trabajan para determinar un motivo del ataque, dijo el gobernador de Utah el domingo, agregando que podría surgir más información una vez que Robinson comparezca en su primera audiencia judicial.

Cox señaló que la pareja sentimental de Robinson era una persona transgénero, lo cual algunos políticos han interpretado como un indicio de que el sospechoso apuntó contra Kirk por sus posturas antitrans. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si eso jugó un papel. Kirk fue baleado mientras respondía una pregunta sobre tiroteos masivos, violencia armada y personas transgénero.

Gray se negó a responder si las cuestiones transgénero jugaron algún papel en el motivo detrás del asesinato de Kirk. Apuntó a los documentos de acusación, señalando que resumían esos aspectos.

Los cargos contra Robinson

Los cargos presentados el martes incluyen dos agravantes: haber cometido varios de los delitos frente a o cerca de niños y haber ejercido violencia motivada por las creencias políticas de la víctima.

Gray rehusó decir si el compañero de cuarto de Robinson podría enfrentar cargos o si alguien más podría ser acusado. También se negó a indicar si Robinson estaba cooperando o si sus padres o compañero de cuarto habían continuado cooperando.

En los días posteriores al asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre el aumento de la violencia política, las profundas divisiones que llevaron al país a esta situación y si algo puede cambiar.