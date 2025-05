Cristeta Comerford, exjefa de cocina de la Casa Blanca, dice que las primeras familias son “gente normal” en casa

“No es lo que ves en las noticias”, dijo a The Associated Press en una entrevista.

“Al final del día, cuando haces las comidas familiares arriba, son gente normal en casa. Solo quieren una buena comida. Quieren sentarse con su familia”, dijo. “Si tienen hijos, comen juntos. Y solo ver eso a diario, no es lo que ves en las noticias.

Presidentes como sibaritas

Trump y la primera dama Melania Trump son “comedores muy, muy clásicos”, dijo. La señora Trump “amaba la comida italiana, así que tendemos a hacer las pastas, pero ligeras”. Comerford no comentó sobre las elecciones de comida del presidente Trump, pero se sabe que le gusta un bistec bien cocido servido con salsa de tomate y comida rápida.

54 cenas de estado

La carrera de Comerford

Cuando Comerford se retiró, el chef asistente Tommy Kurpradit, cuyos padres son de Tailandia , fue nombrado chef ejecutivo interino. Melania Trump, quien trabajó con Comerford en la primera administración de Trump, no ha nombrado un sucesor.

Cómo tuvo éxito como la jefa de cocina de la Casa Blanca

“Una cosa con cocinar en la Casa Blanca, no solo haces comidas de alta cocina”, dijo. “Tienes que saber cómo cocinar huevos y desayuno. Tienes que saber cocinar una hamburguesa aplastada”.

Asiáticos en la historia culinaria de la Casa Blanca

La historia culinaria de la Casa Blanca incluye chefs de China, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia, desde el siglo XIX, según Adrian Miller y Deborah Chang, coautores de un nuevo libro, “Cooking to the President’s Taste: Asian Heritage Chefs in White House History”.