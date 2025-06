“Es absurdo que Storyland Studios y el gobernador Rhoden afirmen que les importa preservar la historia mientras ven a Lien & Sons intentar destruir Pe’ Sla, y no hacen nada”, dijo Taylor Gunhammer, organizador del grupo de defensa indígena NDN Collective.

“Ellos son los que están borrando y pavimentando la historia, no preservándola”, dijo Gunhammer.

Pete Lien & Sons no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.