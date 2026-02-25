Defensores legales buscan frenar la autodeportación de niños inmigrantes en Estados Unidos

Defensores legales presentaron una moción el martes buscando detener a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de instar a los niños inmigrantes que entran en el país sin sus padres a deportarse voluntariamente bajo una política federal introducida el año pasado.

La Ley de Reautorización de la Protección de Víctimas de Trata de 2008 obliga a los agentes fronterizos que detienen a niños inmigrantes no acompañados que entran ilegalmente en el país a enviarlos a un centro de acogida federal dependiente de otro organismo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. En los centros de acogida, los niños tienen acceso a abogados y a un juez de inmigración, y pueden hablar con sus padres por teléfono antes de que acepten autodeportarse o buscar otras opciones.

La nueva política introduce la opción de autodeportación antes de que los niños entren en el refugio, una práctica que comenzó en septiembre de 2025, según el testimonio de los funcionarios de CBP presentado en la demanda.

Si los niños se niegan a regresar voluntariamente, la política amenaza con detenerlos durante largos periodos de tiempo, detener y procesar a sus patrocinadores adultos que viven en Estados Unidos y prohibirles solicitar un visado en el futuro, dijeron los defensores legales en la moción del martes.

Los abogados, que representan a niños guatemaltecos tras el intento fallido del gobierno de deportar a docenas de ellos en un vuelo nocturno desordenado en agosto, dicen que la política viola una orden judicial vigente. La orden judicial prohíbe al gobierno deportar a cualquier menor guatemalteco no acompañado a menos que haya pasado por algún procedimiento judicial de inmigración.

Los abogados también piden al juez que amplíe la medida cautelar a los niños de otros países, excluidos México y Canadá.

El CBP no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

Algunos niños contaron a los abogados que los agentes les amenazaron, gritaron y coaccionaron para que firmaran documentos que no entendían del todo, a veces debido a barreras lingüísticas.

Una chica dijo que un agente la convenció a la fuerza para que firmara los papeles después de que se lesionara una pierna en un accidente de tráfico y le negaran tratamiento médico.

“Pensé que tenía que firmar, pero no sabía por qué ni para qué”, dijo en una declaración escrita presentada ante el tribunal.

Mishan Wroe, abogada del National Center for Youth law, dijo que estos menores no tienen las oportunidades que les otorga la ley federal.

“Es claramente coercitivo amenazar a los menores con una detención prolongada mientras tienen miedo y no se les da la oportunidad de hablar con un abogado o con su familia antes de que tomen una decisión que tiene graves implicaciones para su futuro”, dijo Wroe el martes.

Michael Julien, un funcionario de la CBP, escribió en su declaración presentada ante el tribunal el martes que los agentes sólo presentan la opción de autodeportación a algunos niños no acompañados que cruzan ilegalmente, y que es una opción presentada oralmente, no por escrito.

Los abogados encontraron 13 casos en el sur de Texas en los que los niños fueron sometidos a la nueva política, pero creen que hay más.

“Creemos que esto está ocurriendo a muchos, muchos más niños y que los 13 que se mencionan en nuestra moción son sólo los que se escaparon de las grietas”, Kate Talmor, abogada principal del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional.