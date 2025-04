Los migrantes que consiguieron autorización temporal para vivir en Estados Unidos utilizando una aplicación de la era Biden para pedir citas burocráticas han recibido orden de abandonar el país “inmediatamente” , dijeron las autoridades el lunes. No estaba claro cuántos beneficiarios se verían afectados.

Más de 900,000 personas fueron admitidas en el país utilizando la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente se les permitió permanecer en Estados Unidos por dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial conocida como permiso de permanencia temporal en el país.

Las autoridades confirmaron que se enviaron avisos de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no dijeron cuántos. Se les instó a autodeportarse voluntariamente utilizando la misma aplicación con la que ingresaron, que ha sido renombrada CBP Home.

“Es hora de que abandone Estados Unidos”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. La Associated Press tuvo acceso al correo electrónico recibido el domingo.

CBP One fue una piedra angular de la estrategia del gobierno de Biden para crear y expandir vías legales para ingresar a Estados Unidos en un intento de desalentar los cruces fronterizos ilegales. A finales de diciembre, 936,500 personas habían recibido autorización para entrar con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. El actual presidente, Donald Trump, canceló las citas de CBP One para nuevos entrantes en su primer día en el cargo, dejando varadas en México a miles de personas que tenían citas hasta principios de febrero.