Demandan a Donald Trump por despido de miembro de Junta de Gobernadores de la Reserva Federal

Washington— La miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (FED), Lisa Cook, presentó este jueves una demanda contra su despido, anunciado el lunes por el presidente Donald Trump por una investigación sobre un posible fraude hipotecario iniciada por la misma Administración del republicano.

La demanda, presentada este jueves en una corte federal de Washington, señala también como demandados al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y a la Junta de Gobernadores de la Fed, a la que Cook pertenece.

“Este caso tiene como objetivo detener el intento ilegal y sin precedentes de expulsar a la gobernadora Cook de su posición, algo que, si se permite, ocurriría por primera vez en la historia de la Junta de Gobernadores”, explica el texto de la demanda.

La batalla legal sobre la decisión de Trump de despedir a Cook, algo que solo puede hacer en casos muy excepcionales de mala conducta, podría alargarse meses, pese a los intentos del presidente estadounidense de seguir presionando a la Fed para que se avenga a sus intenciones de bajar los tipos de interés.

PUBLICIDAD

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, pidió por carta al Departamento de Justicia que investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, pero de momento no se ha tramitado ninguna imputación contra ella.

En la demanda, los abogados de Cook denuncian que la Administración de Trump ha usado las investigaciones sobre fraude hipotecario como medida de presión y que Pulte ha echado mano de “investigaciones penales que han ido detrás, en algún momento u otro, de objetivos políticos del presidente Trump”.

1 / 10 | Entre abrazos y aplausos: así fue la despedida de más de 1300 empleados cesanteados del Departamento de Estado . Un hombre abraza a Bob Gilchrist, exempleado del Servicio Exterior de Washington (izquierda), mientras sostiene un cartel que lee "Gracias, diplomáticos estadounidenses" frente a la sede del Departamento de Estado, el viernes 11 de julio de 2025, en Washington. - Mark Schiefelbein 1 / 10 Entre abrazos y aplausos: así fue la despedida de más de 1300 empleados cesanteados del Departamento de Estado Un hombre abraza a Bob Gilchrist, exempleado del Servicio Exterior de Washington (izquierda), mientras sostiene un cartel que lee "Gracias, diplomáticos estadounidenses" frente a la sede del Departamento de Estado, el viernes 11 de julio de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein Compartir

Por su parte, la Reserva Federal dijo este martes que “respetará la decisiones judiciales”, pero recordó que “los mandatos largos y las protecciones contra despidos de los gobernadores son una salvaguarda esencial para asegurar que las decisiones de política monetaria se basen en datos y análisis económicos y en el interés del pueblo estadounidense”.

El lunes Trump cumplió sus amenazas de despedir a Cook si no renunciaba al cargo y publicó además la carta que la envió, en la que asegura que “hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios”.

Este martes dijo también que respetaría las decisiones judiciales si finalmente Cook es exonerada.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.