Demócratas advierten preocupaciones por el doble rol de Marco Rubio en el Gobierno de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , decidió que el alto cargo que dejó vacante Waltz el pasado jueves fuera ocupado por Rubio, mientras encuentra a un nuevo asesor, algo que no sucedía desde que Henry Kissinger ocupó ambos puestos entre 1973 y 1975.

Al respecto, el senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo hoy en el programa ‘State of the Union’ de la CNN que no entendía cómo alguien podría desempeñar estos dos importantes cargos en el Ejecutivo estadounidense al referirse a Rubio.