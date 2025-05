Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, dejará el cargo tras escándalo del “SignalGate”

Waltz estuvo bajo un intenso escrutinio en marzo después de que se revelara que añadió al periodista Jeffrey Goldberg a una cadena de mensajes privados en la aplicación de mensajería encriptada Signal, que se utilizó para discutir la planificación de una operación militar sensible el 15 de marzo contra los hutíes en Yemen. Una aliada de extrema derecha del presidente, Laura Loomer, también ha criticado a Waltz, diciéndole a Trump en una reciente conversación en la Oficina Oval que necesita deshacerse de los asesores que, según ella, no son lo suficientemente leales.

El adjunto de Waltz, Alex Wong, también dejará el cargo, según las personas que hablaron bajo condición de anonimato para discutir un movimiento de personal que aún no se ha hecho público. El Consejo de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

En el caso de la cadena de Signal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también proporcionó los tiempos exactos de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas. Waltz había asumido previamente la “responsabilidad total” por construir la cadena de mensajes y los funcionarios de la administración describieron el episodio como un “error” pero uno que no causó daño a estadounidenses. Waltz sostuvo que no estaba seguro de cómo Goldberg terminó en la cadena de mensajes e insistió en que no conocía al periodista.