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Desaparición de Nancy Guthrie: autoridades descartan nueva nota de rescate

El Departamento del Alguacil del condado de Pima determinó que la comunicación carece de credibilidad

30 de septiembre de 2026 - 9:28 PM

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Una pancarta con mensajes de apoyo de cientos de personas para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de la periodista, Savannah Guthrie. (Rebecca Noble)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades estadounidenses anunciaron este martes que recibieron una nueva nota de rescate relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, que fue considerada como falsa.

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El Departamento del Alguacil del condado de Pima (PCSD) anunció que tanto ellos como el grupo de trabajo del FBI que investiga el secuestro de la mujer, de 84 años, fueron informados sobre un nuevo pedido de rescate a través de un mensaje de texto.

El PCSD dijo el martes en una publicación en X que han determinado que el mensaje no es creíble.

“Se recomienda a cualquier persona que reciba un mensaje de texto u otra comunicación relacionada con Nancy Guthrie que lo informe a las autoridades. Asimismo, instamos al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores podrían intentar aprovecharse de esta situación”, añadió el alguacil Chris Nanos en el mensaje.

El jefe del PCSD solicitó al público no enviar dinero ni proporcionar información personal en respuesta a mensajes no solicitados.

La periodista Savannah Guthrie en un acto de recordación de su madre desaparecida.
La periodista Savannah Guthrie en un acto de recordación de su madre desaparecida. (Charles Sykes)

Aseguró que sus investigadores seguirán evaluando la veracidad de los mensajes reportados e investigarán cualquier posible intento de extorsión.

En julio pasado las autoridades hicieron públicas dos notas de rescate recibidas en los días posteriores a su secuestro que consideraban creíbles, como parte de un nuevo llamado de ayuda al público para resolver el caso, pero no se han dado avances para encontrarla.

Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero de 2026 en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson, Arizona.

La primera nota dirigida directamente a Savannah Gutrie, presentadora del programa ‘Today’ de NBC, provenía de alguien que afirmaba tenerla en su poder y aseguraba que “ella está a salvo pero asustada”.

El mensaje asegura que la octogenaria, que portaba un marcapasos, había sido secuestrada y que no sería liberada hasta que se recibiera el pago de cuatro millones de dólares estadounidenses en bitcóin, antes de las 5:00 de la tarde del 5 de febrero.

La segunda nota solo iba dirigida a la familia Guthrie y comunicaba que la madre había fallecido: “No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico”, ahondaba.

La nota añadió que los secuestradores nunca quisieron hacerle daño y que no era su intención que muriera.

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Estados UnidosBreaking NewsSavannah GuthrieSecuestros
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