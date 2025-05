Desconfianza hacia la policía complica la búsqueda de los fugitivos de prisión de Nueva Orleans

La policía dice que están mejorando

En una declaración a The Associated Press, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, describió a las fuerzas del orden como que están haciendo “un trabajo increíble para construir confianza y relaciones en las comunidades a las que sirven” y trabajando para aprehender a los fugitivos “violentos y peligrosos”.

Historial de la policía de sesgo racial y mala conducta

Problemas de seguridad y violencia en la cárcel de Nueva Orleans

La policía estatal opera agresivamente

“Creo que en este clima político actual, la gente podría querer pensarlo dos veces antes de ponerse en una situación en la que interactúan innecesariamente con la policía porque es posible que no se respeten nuestras libertades civiles”, dijo Toni Jones, presidenta de New Orleans for Community Oversight of Police, una red de base para la rendición de cuentas policial.