Desestiman demandas de agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

Madison, Wisconsin - Los jueces federales han desestimado tres demandas en las que se acusa al exitoso autor británico de fantasía Neil Gaiman de agredir sexualmente a la niñera de sus hijos en Nueva Zelanda hace cuatro años.

Scarlett Pavlovich presentó una demanda contra Gaiman y su esposa, Amanda Palmer, en Wisconsin en febrero de 2025, acusando a Gaiman de múltiples agresiones sexuales mientras ella trabajaba como niñera de la familia en 2022. El mismo día que interpuso la demanda en Wisconsin, Palmer fue demandada en Massachusetts y Nueva York.

Gaiman tiene una casa en el noroeste de Wisconsin, y Palmer vive en Massachusetts. En mayo, Pavlovich solicitó que se retirara la demanda contra Palmer en Nueva York, explicando en documentos judiciales que había presentado una demanda en ese estado porque Palmer se había trasladado recientemente de Nueva York a Massachusetts y no estaba segura de cuál era el estado competente. La juez de distrito Mary Kay Vyskocil de Nueva York accedió a la petición en junio.

Pavlovich también retiró la parte de la demanda de Wisconsin contra Palmer en mayo, y el juez de distrito de Estados Unidos James Peterson en Madison desestimó el resto de la misma en octubre, diciendo que Pavlovich necesitaba seguir el caso en Nueva Zelanda. El juez de distrito Nathaniel Gorton de Boston desestimó el viernes la demanda de Massachusetts por los mismos motivos.

Los abogados de Pavlovich no respondieron el lunes a los correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios. Los abogados de Gaiman y Palmer tampoco respondieron a los mensajes.

La AP no identifica a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales a menos que se identifiquen públicamente. Pavlovich se identificó en una entrevista con la revista New York, que publicó un artículo en enero de 2025 en el que se detallaban las acusaciones de agresión, abuso y coacción formuladas por ocho mujeres.

Pavlovich alegó en sus demandas que tenía 22 años y no tenía hogar cuando conoció a Palmer en Auckland (Nueva Zelanda) en 2020. Palmer invitó a Pavlovich a la casa de la pareja en la isla de Waiheke, y ella acabó convirtiéndose en la niñera de su hijo, según las demandas.

Gaiman la agredió sexualmente la noche en que se conocieron, en febrero de 2022, según alegó ella en las demandas. Las agresiones continuaron, pero ella siguió trabajando para la pareja porque estaba arruinada y sin hogar, y Gaiman le había dicho que la ayudaría en su carrera como escritora, según las demandas.

Cuando le contó a Palmer las agresiones, Palmer le dijo que más de una docena de mujeres le habían contado en el pasado que Gaiman había abusado sexualmente de ellas, según las demandas. Las agresiones cesaron finalmente cuando Pavlovich le dijo a Palmer que iba a suicidarse, según las demandas.

Pavlovich continuó alegando que Palmer conocía los deseos sexuales de Gaiman y se la presentó, sabiendo que la agrediría. Sostuvo que Gaiman y Palmer violaron las prohibiciones federales sobre trata de seres humanos y exigió al menos 7 millones de dólares por daños y perjuicios.

Gaiman emitió un comunicado tras la publicación del artículo de la revista New York en el que negaba haber mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie.

Los abogados de Gaiman argumentaron en una moción para desestimar la demanda de Wisconsin que Gaiman y Pavlovich mantuvieron una breve relación personal que implicaba “intimidad física consentida”.

La policía neozelandesa investigó sus acusaciones de agresión y las consideró infundadas, según la moción. Los abogados argumentaron que las demandas de Pavlovich eran la culminación de un plan para desprestigiar a Gaiman y que cualquier disputa legal debería resolverse en Nueva Zelanda, no en Estados Unidos.

Gaiman es autor de numerosas obras de ciencia ficción y fantasía, entre ellas las novelas “American Gods”, “The Graveyard Book”, “Anansi Boys” y el oscuro cuento infantil “Coraline”.

