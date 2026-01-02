Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump enfrenta querella legal por eliminar cobertura de atención de afirmación de género

La querella fue presentada por la Campaña de Derechos Humanos en nombre de los empleados federales afectados

2 de enero de 2026 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la queja se argumenta que negar la cobertura de la atención de afirmación de género es discriminación basada en el sexo y solicita a la oficina de personal que rescinda la política. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva querella legal por parte de un grupo de empleados gubernamentales afectados por una nueva política que entra en vigor el jueves y que elimina la cobertura para la atención de afirmación de género de los programas federales de seguro de salud.

RELACIONADAS

La querella, presentada el jueves por la Campaña de Derechos Humanos en nombre de los empleados, responde a un anuncio hecho en agosto por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés), según el cual ya no cubriría la “modificación química y quirúrgica de los rasgos sexuales de un individuo a través de intervenciones médicas” en los programas de seguro de salud para empleados federales y trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos.

En la queja se argumenta que negar la cobertura de la atención de afirmación de género es discriminación basada en el sexo y solicita a la oficina de personal que rescinda la política.

“Esta política no tiene que ver con costos o atención, sino con expulsar a las personas transgénero y a las personas con cónyuges, hijos y dependientes transgénero de la fuerza laboral federal”, señaló Kelley Robinson, presidenta de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos, en un comunicado donde anunció la medida.

En la queja, presentada ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, se incluyen testimonios de cuatro trabajadores federales actuales del Departamento de Estado, Salud y Servicios Humanos y el Servicio Postal que se verían directamente afectados por la eliminación de la cobertura.

Por ejemplo, el empleado del Servicio Postal tiene una hija cuyos médicos recomendaron la aplicación de bloqueadores de la pubertad y una posible terapia de reemplazo hormonal para su disforia de género diagnosticada, lo cual no estaría cubierto según la nueva política de la OPM, según la queja.

En ella se señala que los trabajadores presentan la reclamación en nombre de ellos mismos y de una “clase de empleados federales en situación similar”.

El gobierno de Trump ha tomado otras medidas para restringir la atención a los estadounidenses transgénero, particularmente a menores. En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó propuestas que bloquearían la atención de afirmación de género para menores, entre ellas, una política que prohibiría que los fondos de Medicare y Medicaid se destinen a hospitales que brinden dicha atención a niños.

Altos funcionarios de Trump, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., califican la atención de afirmación de género como “mala práctica” para menores. Pero tales restricciones van en contra de las recomendaciones de importantes grupos médicos como la Asociación Médica Americana y la Academia Estadounidense de Pediatría.

