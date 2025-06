En su opinión mayoritaria el miércoles, el presidente del máximo foro, John Roberts, escribió que la prohibición de Tennessee no viola la cláusula de protección igualitaria de la Constitución , que exige que el gobierno trate de la misma manera a personas en situaciones similares.

¿Qué es la atención de afirmación de género?

Los servicios se ofrecen para tratar la disforia de género, el malestar que una persona puede tener porque su género asignado y su identidad de género no coinciden. Estudios, incluido uno de 2023 realizado por investigadores de instituciones como el Hospital Infantil de Londres y el Hospital Infantil de Filadelfia, han encontrado que la afección está relacionada con la depresión y los pensamientos suicidas.

¿Cuál es la controversia?

Muchos críticos descartan la idea de que el género es cambiable y se encuentra a lo largo de un espectro. Alrededor de dos tercios de los adultos en Estados Unidos creen que si una persona es hombre o mujer está determinado por características biológicas al nacer, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC realizada en mayo.

¿Qué podría significar el fallo para las prohibiciones en estados además de Tennessee?

Además de Tennessee, otros 26 estados han aprobado prohibiciones o restricciones a la atención de afirmación de género para jóvenes. Los jueces han anulado las prohibiciones en Arkansas y Montana , aunque las batallas legales allí no han terminado.

¿Qué significará el fallo para los estados sin prohibiciones sobre la atención de afirmación de género?

Probablemente no hará ninguna diferencia de inmediato.

Pero la pregunta sobre si la atención continuará no se trata solo de lo que es legal. También se trata de financiación.

¿Qué ha hecho Donald Trump en materia transgénero?

Ha ordenado que no se utilice dinero federal de los contribuyentes para pagar la atención de los menores de 19 años. La aplicación de esa orden está en suspenso.

Su administración publicó recomendaciones de que se utilice únicamente la terapia, y no la medicación, para tratar a los jóvenes transgénero. La posición contradice la orientación de las principales organizaciones médicas. Pero podría afectar las prácticas.

Eso ha resultado en esfuerzos para trasladar a las reclusas transgénero a prisiones de hombres y cambiar la forma en que se emiten los pasaportes a las personas transgénero y no binarias. Un juez bloqueó esta semana a la administración de Trump para que no limitara los marcadores sexuales de pasaportes para muchos estadounidenses transgénero y no binarios.