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Donald Trump indulta a excongresista condenado por uso de información privilegiada

El republicano Stephen Buyer cumplió casi dos años de prisión

6 de junio de 2026 - 3:20 PM

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El exrepresentante republicano Stephen Buyer camina detrás de su abogado al salir del tribunal en Nueva York. (Larry Neumeister)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump ha concedido un indulto a Stephen Buyer, excongresista republicano de Indiana que cumplió casi dos años de prisión por realizar operaciones bursátiles ilegales basadas en información privilegiada después de dejar el cargo.

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Buyer fue condenado a 22 meses de prisión en 2023 por operaciones realizadas mientras trabajaba como consultor y gestor político. Se le ordenó entregar más de $350,000, el monto de las ganancias ilegales, y pagar una multa de $10,000. Fue puesto en libertad en 2025.

La Corte Suprema rechazó en mayo la apelación de Buyer sin comentarios ni disenso registrado.

Al conceder “un indulto pleno, completo e incondicional”, Trump citó la trayectoria de Buyer como auditor en el Ejército y en la Cámara de Representantes, que calificó de “distinguida y altamente productiva”. El indulto tiene fecha del jueves y la Casa Blanca lo difundió a última hora del viernes.

Buyer afirmó que el indulto “corrige un procesamiento con motivación política” y que fue “horrible estar encarcelado por un delito que no cometí”. Sostiene que es inocente.

Trump utilizó su plataforma de redes sociales Truth Social el 31 de mayo para compartir un par de cartas en las que se solicitaba un indulto presidencial para Buyer, abogado y veterano de la Guerra del Golfo Pérsico que dejó el cargo en 2011. Fue fiscal de la Cámara de Representantes en el juicio político de 1998 contra el presidente demócrata Bill Clinton y en 2016 integró el equipo de transición de Trump, centrado en asuntos de veteranos.

Una carta firmada por más de 40 exrepublicanos en el Congreso indicó que Buyer fue “blanco del Estado profundo” debido a su participación en el juicio contra Clinton.

Ellos escribieron en la carta de abril de 2025: “Al igual que usted, señor presidente, Steve ha sido víctima de una persecución judicial llevada a cabo por la Administración Biden”.

Una segunda carta, de cinco republicanos actuales de la Cámara de Representantes, aseguró que indultar a Buyer haría justicia en su caso. La carta de junio de 2025 fue firmada por Tom Cole, de Oklahoma; Ken Calvert, de California; Marlin Stutzman, de Indiana; Jack Bergman, de Michigan y Pete Sessions, de Texas.

Buyer, de 67 años, fue declarado culpable en relación con el uso de información privilegiada vinculada a la fusión de 26,500 millones de dólares entre T-Mobile y Sprint, anunciada en abril de 2018, y con operaciones ilegales en la empresa de consultoría de gestión Navigant cuando su cliente Guidehouse estaba a punto de adquirirla en un acuerdo que se divulgó públicamente semanas después.

La Constitución otorga a un presidente amplias facultades para conceder indultos por delitos federales. Los indultos no borran el historial penal del beneficiario, pero pueden considerarse un acto de clemencia o de justicia.

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