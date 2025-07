Donald Trump moldea el Tribunal Supremo y el gobierno a través de las apelaciones de emergencia

Los seis jueces conservadores no dieron una razón para su voto, pero la jueza Sonia Sotomayor emitió un voto en contra en nombre de los tres liberales del tribunal.

“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego ejecuta esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor.

En un caso anterior que permitía que los migrantes fueran enviados a países que no eran el suyo con poca o ninguna posibilidad de objetar, Sotomayor se quejó de que “la administración tiene a la Corte Suprema en marcación rápida”.

“Existe la preocupación de que esta Corte Suprema no esté controlando la toma de poder de esta administración de la manera en que el pueblo estadounidense espera que lo haga y que la constitución lo exija”, dijo.

Sin embargo, la Corte Suprema no ha parecido especialmente escéptica de las acciones de la administración, han dicho los críticos.

“Los jueces de distrito han reconocido que esto no es normal. Lo que la administración está tratando de hacer no es normal y debe detenerse”, dijo la profesora de derecho de la Universidad de Stanford Pamela Karlan en el podcast “Original Jurisdiction”. “La Corte Suprema está actuando como si necesitara mantener la pólvora seca y para qué, no está claro”, agregó.