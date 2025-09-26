Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump niega que la imputación del exjefe del FBI sea por venganza: “Es por justicia”

Fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción

26 de septiembre de 2025 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director del FBI, James Comey, aseguró que el hallazgo les destroza el corazón.
James Comey.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que la imputación del exdirector del FBI James Comey sea por venganza y aseguró que “es por justicia”.

RELACIONADAS

“Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo”, aseguró Trump preguntado por los periodistas a su salida de la Casa Blanca para dirigirse a un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario definió a Comey como una persona “enferma” y de la “izquierda radical”: “Es un policía corrupto. Siempre ha sido un policía corrupto. Todos lo saben”, agregó.

Comey fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación de los vínculos de Trump con Rusia.

“El único problema es que él no pensó que lo atraparían, y lo atraparon”, dijo Trump. “Mintió. Mintió en muchas cosas pero esta fue muy importante. Él pudo haber dicho, bueno, tal vez, o no me acuerdo, pero no dijo eso”.

Minutos antes, el republicano ya había cargado contra el exdirector del FBI en su red social, Truth Social, donde se refirió a él como “un destructor de vidas” y apuntó que deberá pagar un “precio muy alto” por sus mentiras.

Comey por su parte defendió su inocencia y llamó a los estadounidenses a no vivir con miedo: “Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe”, indicó.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpFBI
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: